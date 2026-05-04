Изненадващ титуляр за Челси, Нето и Гарначо дори не са в групата (съставите)

Челси посреща Нотингам Форест в двубой от 35-ия кръг на Премиър лийг. Мачът на “Стамфорд Бридж” започва в 17:00 часа.

Лондончани са в отчайваща серия от пет загуби в първенството, заради което се свлякоха в класирането. Изненадата в стартовия състав е включването на 18-годишния Джеси Дери. Той е флангови нападател и за него това е дебют като титуляр в мъжкия тим на Челси. Талантът иначе вече има две участия за отбора, но като резерва. Изобщо извън групата пък са Педро Нето и Алехандро Гарначо, като няма информация да са контузени.

Гостите пък също се нуждат от точки, за да си гарантират мястото в елита и през следващата кампания. Като цяло обаче тимът е в силна форма, след като спечели последните си четири срещи във всички турнири. Сега Форест излиза с доста от резервите си, което вероятно е с цел съхраняване на сили за реванша от полуфиналите в Лига Европа след три дни.