Ключова победа за Лийдс, голямата цел е все по-близо

Лийдс не сгреши в домакинството си на вече изпадналия Бърнли и направи огромна крачка към оцеляването си в Премиър лийг. Отборът на Илия Груев, който е контузен и ще пропусне остатъка от сезона, се наложи с 3:1 и вече е на 9 точки над опасната зона, но има и мач повече от преките си конкуренти.

Лийдс взе аванс още в началото с гол на Антон Щах и до края диктуваше събитията на "Елънд Роуд". Другите две попадения за тима на Даниел Фарке бяха дело на Ноа Окафор (52') и Доминик Калвърт-Люин (56'), а за Бърнли се разписа Лум Чауна в 71-вата минута.

След като през седмицата Скот Паркър напусна поста си, начело на Бърнли временно застана Майк Джаксън. Неговият отбор обаче получи гол още в 8-ата минута. Яка Бийол подаде на Антон Щах, а германският халф изненада Мартин Дубравка със силен и много точен удар извън наказателното поле.

До почивката Лийдс не можа да изгради по-комфортен аванс, но това се случи в 52-рата минута. Доминик Калвърт-Люин майсторски задържа топката около тъчлинията и с пета намери спринтиращия Джейдън Богъл. Последва меко центриране на крака на Ноа Окафор и резултатът стана 2:0.

Интригата окончателно изчезна в 56-ата минута. Изстрел на Ао Танака затрудни максимално Дубравка, а Калвърт-Люин беше на точното място, за да направи добавка.

В средата на втората част Джейдън Антъни асистира на Лум Чауна за второто му попадение през сезона. Бърнли заигра много по-смело до края на мача, но Лийдс умело се защитаваше и вече мисли за гостуването на Тотнъм на 11 май, когато и на теория може да си осигури оставане в Премиър лийг.

