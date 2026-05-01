Ключова победа за Лийдс, голямата цел е все по-близо

  • 1 май 2026 | 23:55
Лийдс не сгреши в домакинството си на вече изпадналия Бърнли и направи огромна крачка към оцеляването си в Премиър лийг. Отборът на Илия Груев, който е контузен и ще пропусне остатъка от сезона, се наложи с 3:1 и вече е на 9 точки над опасната зона, но има и мач повече от преките си конкуренти.

Лийдс взе аванс още в началото с гол на Антон Щах и до края диктуваше събитията на "Елънд Роуд". Другите две попадения за тима на Даниел Фарке бяха дело на Ноа Окафор (52') и Доминик Калвърт-Люин (56'), а за Бърнли се разписа Лум Чауна в 71-вата минута.

След като през седмицата Скот Паркър напусна поста си, начело на Бърнли временно застана Майк Джаксън. Неговият отбор обаче получи гол още в 8-ата минута. Яка Бийол подаде на Антон Щах, а германският халф изненада Мартин Дубравка със силен и много точен удар извън наказателното поле.

До почивката Лийдс не можа да изгради по-комфортен аванс, но това се случи в 52-рата минута. Доминик Калвърт-Люин майсторски задържа топката около тъчлинията и с пета намери спринтиращия Джейдън Богъл. Последва меко центриране на крака на Ноа Окафор и резултатът стана 2:0.

Интригата окончателно изчезна в 56-ата минута. Изстрел на Ао Танака затрудни максимално Дубравка, а Калвърт-Люин беше на точното място, за да направи добавка.

В средата на втората част Джейдън Антъни асистира на Лум Чауна за второто му попадение през сезона. Бърнли заигра много по-смело до края на мача, но Лийдс умело се защитаваше и вече мисли за гостуването на Тотнъм на 11 май, когато и на теория може да си осигури оставане в Премиър лийг.

Снимки: Gettyimages

Митков заби хеттрик в Казахстан

  • 1 май 2026 | 13:04
  • 1563
  • 0
Гайдаров напуснал Байерн заради интерес от клуб от Втора Бундеслига?

  • 30 апр 2026 | 20:28
  • 7108
  • 6
Българин напуска Байерн

  • 30 апр 2026 | 17:19
  • 2013
  • 1
Реал Мадрид изхвърли Динамо (Загреб) и Калоян Божков от „Международна купа на Висшата лига“

  • 29 апр 2026 | 04:38
  • 4578
  • 1
Късен гол свали Апоел (Беер Шева) от лидерската позиция в Израел, Стоянов игра малко

  • 28 апр 2026 | 21:32
  • 1409
  • 1
На тази дата преди 32 години: Двама българи в полуфинал на Шампионска лига

  • 27 апр 2026 | 23:16
  • 19142
  • 16
Левски е готов да спечели утре титлата, Веласкес плаши ЦСКА 1948 с "нож между зъбите" и Сангаре

  • 1 май 2026 | 15:22
  • 28918
  • 275
Никола Цолов си осигури полпозишъна за спринтовата надпревара в Маями

  • 1 май 2026 | 22:08
  • 7778
  • 7
Локо (Сф) направи огромна крачка към спасението и остави Добруджа в опасната зона

  • 1 май 2026 | 21:50
  • 16105
  • 65
Монтана се добра до точка срещу Септември

  • 1 май 2026 | 19:22
  • 18493
  • 12
Апоел не издържа за втори път срещу Реал Мадрид

  • 1 май 2026 | 23:18
  • 2909
  • 2
Лудогорец честити на ЦСКА и отправи тежки обвинения към СК на БФС, "орлите" споменаха няколко съдии

  • 1 май 2026 | 14:59
  • 25680
  • 53