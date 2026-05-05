Манчестър Сити и Фоудън се разбраха с нов дългосрочен договор

"Block out" с гости Тодор Скримов и Лазар Бучков
  • 5 май 2026 | 13:06
Манчестър Сити и Фил Фоудън са постигнали принципна договорка за новия договор на английския национал. Предишният контракт изтичаше през лятото на 2027-а, а новият е до 2030-а с опция за удължаването му с допълнителна година.

Фоудън е продукт на академията на Сити, като дебютира за първия отбор още през 2017-а, когато беше 17-годишен. До момента той има 365 мача за “гражданите”, спечели шест шампионски титли, Шампионската лига, два трофея от ФА Къп и пет пъти “Карабао Къп”.

През този сезон отбеляза 10 гола и направи пет асистенции в 46 мача във всички турнири. Последното му попадение обаче бе на 14 декември, а впоследствие той загуби и титулярното си място в състава на Джосеп Гуардиола. Новият контракт обаче е ясен знак, че на “Етихад Стейдиум” все още имат голямо доверие във Фоудън, който е момента е на 25 години.

Снимки: Imago

Ултрасите на Лацио и Интер ще бойкотират сблъсъка между двата тима

Защитник на Рома е в полезрението на Барселона

Грандовете в Англия влизат в битка за Рафаел Леао

Барселона печели битката за подписа на Бернардо Силва

Напрежението в Реал продължава да расте, испанските играчи са "на нож" с Арбелоа

Гасперини: В добра позиция сме, но не можем да си позволим грешки

Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Очакваме още едно успешно волейболно лято

Голмайсторът на Втора лига напуска ЦСКА

Найденов се развихри с нов съдийски анализ - черешката на тортата била на "Герена", нарече ЦСКА с име на улица

Западноевропейски клубове "душат" за Веласкес, обяви британец

Колосална опашка за "златен" билет на "Герена"

78 години ЦСКА!

