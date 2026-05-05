Манчестър Сити и Фоудън се разбраха с нов дългосрочен договор

Манчестър Сити и Фил Фоудън са постигнали принципна договорка за новия договор на английския национал. Предишният контракт изтичаше през лятото на 2027-а, а новият е до 2030-а с опция за удължаването му с допълнителна година.

Фоудън е продукт на академията на Сити, като дебютира за първия отбор още през 2017-а, когато беше 17-годишен. До момента той има 365 мача за “гражданите”, спечели шест шампионски титли, Шампионската лига, два трофея от ФА Къп и пет пъти “Карабао Къп”.

През този сезон отбеляза 10 гола и направи пет асистенции в 46 мача във всички турнири. Последното му попадение обаче бе на 14 декември, а впоследствие той загуби и титулярното си място в състава на Джосеп Гуардиола. Новият контракт обаче е ясен знак, че на “Етихад Стейдиум” все още имат голямо доверие във Фоудън, който е момента е на 25 години.

Wie Sky Sports UK berichtet, haben sich die Skyblues und Phil Foden grundsätzlich auf einen neuen Vierjahresvertrag geeinigt. Der Deal soll zudem eine Option auf ein weiteres Jahr bis 2031 enthalten. ✍️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



ℹ️ Der Klub setzt damit ein starkes Signal. Fodens aktueller Vertrag läuft… pic.twitter.com/epkBFH4tAb — Sky Sport (@SkySportDE) May 5, 2026

Следвай ни:

Снимки: Imago