Манчестър Сити и Фоудън се разбраха с нов дългосрочен договор

Манчестър Сити и Фил Фоудън са постигнали принципна договорка за новия договор на английския национал. Предишният контракт изтичаше през лятото на 2027-а, а новият е до 2030-а с опция за удължаването му с допълнителна година.
Фоудън е продукт на академията на Сити, като дебютира за първия отбор още през 2017-а, когато беше 17-годишен. До момента той има 365 мача за “гражданите”, спечели шест шампионски титли, Шампионската лига, два трофея от ФА Къп и пет пъти “Карабао Къп”.
През този сезон отбеляза 10 гола и направи пет асистенции в 46 мача във всички турнири. Последното му попадение обаче бе на 14 декември, а впоследствие той загуби и титулярното си място в състава на Джосеп Гуардиола. Новият контракт обаче е ясен знак, че на “Етихад Стейдиум” все още имат голямо доверие във Фоудън, който е момента е на 25 години.
