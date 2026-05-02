Нюкасъл прекъсна серията от загуби за сметка на Брайтън

Нюкасъл прекъсна лошата си серия от пет поредни загуби, след като надделя на "Сейнт Джеймсис Парк" с 3:1 над борещия се за място в евротурнирите отбор на Брайтън. След тази загуба "чайките" отстъпиха шестото място на Брентфорд, докато "свраките" са на 13-ата позиция.

Нюкасъл изигра едно от силните си полувремена в последно време, като домакините имаха и късмет в някои важни моменти. На два пъти удари на гостите срещаха гредите. Първият път това се случи в деветата минута след страхотен изстрел на Балеба от 30-ина метра. В 28-ата пък Поуп сгреши при отиграване с крак и уцели Хиншълууд, но след това, за негов късмет, топката отново срещна гредата.

Между тези две ситуации Нюкасъл отбеляза два гола. В 12-ата минута Фербрюген излезе извън наказателното си поле, за да пресече дълго подаване на Гимараеш. Стражът обаче се подхлъзна, след което Мърфи овладя и добре центрира към Уилям Осула, който с глава прати топката в опразнената врата. Дан Бърн удвои в 24-тата, когато засече с глава центриране от корнер на Гимараеш.

Второто полувреме се оказа доста по-трудно за Нюкасъл. В 61-вата минута Джак Хиншълууд намали, след като направи двойно подаване с Уелбек и стреля покрай Поуп. След това гостите имаха още няколко възможности, най-голямата от които бе в 89-ата минута, когато Минте бе изпуснат и на празна врата прати топката встрани. След това и Жоелинтон пропусна голяма възможност за Нюкасъл.

В добавеното време Харви Барнс сложи точка на спора. Ван Хеке се подхлъзна в опита да овладее топката след подаване назад, което даде възможност на Уиса да излее очи в очи с вратаря. Ъгълът бе малък и той върна към Барнс, който оформи крайния резултат.

Снимки: Imago