Петима все още играят футбол от последния шампионски отбор на Левски

Слушай на живо: Левски - ЦСКА 1948

Петима са футболистите, които все още играя организирано футбол, от състава на Левски, който за последно стана шампион на България през сезон 2008/2009, показа проверка на Sportal.bg. Днес "сините" могат да си върнат титлата след 17 години чакане, ако победят ЦСКА 1948 на "Герена".

На най-високо ниво сред тях продължава да бъде неостаряващият Георги Петков, който на 50 години все още е част от Славия. Последно Гошо бе на терена преди година в мача с Локомотив (София), а през този сезон на шест пъти е бил на резервната скамейка на “белите”.

До съвсем скоро на подобно ниво играеше и Виктор Генев, който до преди година също бе част от тима от “Овча Купел”, но от настоящия сезон е капитан на Рилски спортист в Югозападната трета лига.

Друг играч, който в момента все още се разкършва по терените на Трета лига е Иван Цачев. Той носи фланелката на Устрем (Дончев) на Североизток. Още един футболист, който все още е активен е Мариян Огнянов. Авторът на първия гол за български отбор в Шампионската лига играе за Ком (Берковица) в Северозападната Трета лига.

Най-любопитен изглежда фактът, че нападателят Жан Карлош все още играе по неведомите бразилски терени, като на 42 години е част от тима на Триест в щата Парана на родината си.