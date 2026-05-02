Странно: "Сираков - вън!" и след смяната на собствеността в Левски

Транспарантът “Сираков - вън!”, който стои от дълго време на “Герена” все още не е премахнат, въпреки че легендата на “сините” обяви, че клубът има нов главен акционер.

Днес родният гранд излезе срещу втория ЦСКА 1948 за трите точки и при победа ще си гарантира титлата след 17-годишно прекъсване, но и това не умилостиви част от запалянковците.

Припомняме, че преди десетина дни Наско Сираков обяви на нарочна пресконференция, че вече няма да е главен акционер, защото предава акциите на бизнесмена Атанас Бостанджиев, а ще остане само президент на клуба по желание на новия собственик.