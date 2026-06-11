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Докато целият свят гледа към Мексико: Реал Мадрид обяви Жозе Моуриньо

  • 11 юни 2026 | 21:20
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Жозе Моуриньо е новият треньор на Реал Мадрид, обявиха официално от клуба преди минути. Португалецът бе оповестен като бъдещ наставник на “лос бланкос” от Флорентино Перес по време на кампанията, но с изричното условия, че той трябва да спечели проведените през уикенда избори, което стана безапелационно. Бившият треньор на Интер, Челси и Манчестър Юнайтед се завръща начело на мадридчани 13 години по-късно, след като напусна “Сантиаго Бернабеу” през 2013 година. Моуриньо е подписал договор за три години, който ще бъде до лятото на 2029 години.

Португалският наставник пристига в Реал Мадрид, след като от клуба са платили 15 милиона евро компенсация на Бенфика, за да го привлекат. Първоначално от Реал са планирали да платят само 3 милиона евро, каквато е била клаузата на наставника седмица след края на сезона в Португалия, но изборите са забавили този процес и това е наложило плащането на цели 12 милиона повече.

Между 2010 и 2013 г. той спечели титла в Ла Лига, Купа на краля и Суперкупа на Испания, освен това доведе отбора обратно до полуфиналите на Шампионската лига в продължение на няколко поредни сезона, след като беше елиминиран на осминафиналите.

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Снимки: Gettyimages

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