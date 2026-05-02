Цветомир Найденов: Не сме отборчето от Ловеч да излезем срещу Левски с резервите

Силният човек в ЦСКА 1948 Цветомир Найденов излезе с нова публикация във "Фейсбук". Малко след като Левски надви с 1:0 "червените" от Бистрица и спечели шампионската титла, бизнесменът написа в социалната мрежа:

"Фенове, които припознаха отбора от ул Хан Кубрат 3, град Ловеч, започнаха да ми пишат една и съща щуротия, ето ви моят отговор… може да си го мултиплицирате и не ме занимавайте с глупости: Ние не сме отборчето от град Ловеч и да излезем срещу Левски с резервите. Ние сме армейци, ако ще в сряда да играем с ПСЖ за ШЛ, излизаме срещу Левски с най-доброто днес и се надиграваме! Това е ЦСКА!".