  Цветомир Найденов обеща шпалир на Левски при едно условие

Цветомир Найденов обеща шпалир на Левски при едно условие

Благодетелят на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов обеща, че тимът му ще поздрави Левски в последния кръг, когато “сините” гостуват на “червените” в Бистрица, ако тимът от “Герена” е станал шампион. Бизнесменът акцентира, че в клуба уважават спортните успехи. Днес двата тима се изправят един срещу друг на стадион "Георги Аспарухов", като при победа на домакините, те ще станат шампиони.

“Понеже много фенове на Левски ме питат : Ще има ли шпалир? Нека Левски да стане шампион първо, гостуват ни в последния кръг на Ла Бонбонера и ще ги поздравим. Ние сме спортсмени и уважаваме спортните постижения, все пак сме тръгнали от А окръжна.

Иначе такива “шпалири” да ви играем с 10 резерви, ние не сме по тая част”, написа Найденов.

