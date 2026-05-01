ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Левски - ЦСКА 1948

Слушай на живо: Левски - ЦСКА 1948

Когато футболът срещне приятелското заяждане, резултатът винаги е гарантирано забавен. Този път в центъра на спора между Деси и Анжи е дербито между Левски и ЦСКА 1948, което може да реши изхода на шампионата. Двете не просто следят мачовете този сезон, а ги изживяват със страст, прогнози и… щедра доза хумор. Разговорът бързо навлиза в дълбоки води - Деси вече мисли по "шампионски", но Анжи не я оставя да лети в облаците и бързо и припомня кого надви само преди дни тимът на ЦСКА 1948.

Следва бърза смяна на темата (удобно избягване на бившите“) и разговорът се прехвърля към феновете, атмосферата и… вратарите. Но кулминацията, както винаги, са прогнозите. Деси е категорична: титлата отива при Левски, има и закана за хеттрик. Анжи обаче има други планове. А вие на чия страна сте? Ще се сбъдне ли уверената прогноза на Деси? Или Анжи ще се окаже по-близо до истината? Споделете вашата прогноза – резултатът май ще се реши не само на терена, а и в коментарите.



Видеото може да гледате в социалните мрежи на Sportal.bg!