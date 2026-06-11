Национал спечели драматичен бараж срещу Костенец и се класира за Югозападна Трета лига

Отборът на Национал се наложи с 4:2 над Костенец в един от баражите за попълване на Югозападната Трета лига и си осигури място сред участниците в шампионата през следващия сезон.

Срещата започна по-добре за Национал, който успя да поведе след около четвърт час игра. “Зелените” получиха правото да изпълнят дузпа, която бе реализирана, а в средата на първата част преднината бе увеличена на 2:0 след красив удар от далечна дистанция. Така двата отбора се оттеглиха на почивка при комфортен аванс за Национал.

След подновяването на играта тимът от столицата продължи да бъде по-активният отбор и стигна до трето попадение, с което изглеждаше, че е решил изхода на двубоя. Костенец обаче не се предаде и около 20 минути преди края намали резултата на 3:1 от дузпа.

В 85-ата минута тимът на Костенец върна интригата с второ попадение, реализирано след отлично изпълнение на пряк свободен удар. В добавеното време гостите бяха близо и до изравняването, след като след центриране от статично положение вратарят на Национал изпусна топката, а тя срещна горната греда. Последва корнер, при който почти всички футболисти на Костенец се включиха в наказателното поле.

След изчистването на топката обаче Национал организира бърза контраатака и се възползва от оголената защита на съперника, за да отбележи четвърти гол и окончателно да сложи точка на спора за крайното 4:2.

С успеха си Национал си гарантира място сред отборите, които ще попълнят състава на Югозападна Трета лига през следващия сезон.

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