Нефтохимик приема Левски във финал №4 в efbet Супер Волей

Носителят на Купата на България Нефтохимик 2010 (Бургас) приема шампиона Левски София във финал №4 на efbet Супер Волей.

“Сините” водят с 2-1 победи, но бургазлии спечелиха третата среща с 3:1 в София.

Играе се до 3 успеха от 5 мача.

Епичен финал! Нефтохимик шокира Левски в София

Нефтохимик ще се опита да прекъсне “черната бургаска” серия срещу Левски София в първенството на efbet Супер Волей.

30 месеца "шейховете" нямат успех над своя опонент на домашна сцена. За последно "сините" си тръгнаха със загуба от тук в шампионатния двубой на 21 октомври 2021 година, след като Нефтохимик взе 5-ия гейм с 15:10.

Финал №4 е с начален час 19:00 в зала “Младост” в Бургас и ще бъде излъчен на живо по MAX Sport 2.

Съдии на двубоя ще са Симеон Иванов и Ивайло Иванов.