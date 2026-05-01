Левски: Превърнахме нашия дом в крепост

Левски направи публикация на страницата на клуба в социалната мрежа, където бяха припомнени резултатите, постигнати от отбора на Хулио Веласкес през сезона в мачовете на стадион "Георги Аспарухов". "Превърнахме нашия дом в крепост. Заедно!", написаха "сините". Утре на "Герена" предстои "мачбол" срещу ЦСКА 1948, като при победа левскарите ще се поздравят със своята 27-ма шампионска титла. Още в понеделник билетите за двубоя с "червените" от Бистрица бяха изкупени.