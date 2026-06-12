Историческо! ФК Национал ще играе в Трета лига!

Отборът на Национал се класира за Югозападната Трета лига! На финалния бараж, който се игра тази вечер на стадион "Искър" в Самоков, момчетата на Станислав Катранков и Стефан Велев победиха Костенец с 4:2 (2:0).

Мартин Фотиров откри от дузпа в 10-ата минута, а Константин Стефанов удвои в 21-ата. 3:0 направи Калоян Шкретов след почивката.

Заредиха се още положения пред вратата на съперника, но той стигна до два гола от дузпа и фаул в края.

В даденото от съдията продължение Виктор Илиев вкара за 4:2 и подпечата билетите за Трета лига.

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