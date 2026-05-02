  Три точки делят Левски от титлата! Над 18 000 на "Герена" искат трофея още днес

  • 2 май 2026 | 08:00
Слушай на живо: Левски - ЦСКА 1948

Отборите на Левски и ЦСКА 1948 се изправят един срещу друг в сблъсък от 32-ия кръг на efbet Лига. Битката на стадион "Георги Аспарухов" ще бъде ръководена от главния съдия Кристиян Колев.

Мачът се очертава да бъде истинско шоу както по трибуните, така и на терена. Над 18 000 души ще вземат своите места в очакване на трите точки, които ще върнат титлата на "Герена" след 17-годишно чакане.

Левски доминира в efbet Лига, заемайки първото място със 73 точки след 31 изиграни мача. "Сините" имат впечатляваща голова разлика с 67 отбелязани и само 23 допуснати гола. ЦСКА 1948 се намира на втората позиция с 62 пункта от същия брой мачове, като "червените" са реализирали 52 гола и са допуснали 32.

Разликата от 11 точки между двата отбора означава, че победа на Левски в този двубой ще им гарантира титлата.

Футболистите на Хулио Веласкес влизат в битката след страхотната победа с 3:1 над ЦСКА в дербито.

От друга страна, ЦСКА 1948 също се поздрави с ключова победа, която дойде в Разград срещу Лудогорец.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Левски има значително предимство с четири победи срещу само една за ЦСКА 1948. Последната им среща беше на 22 февруари, когато Левски победи с 3:1 в Бистрица.

ЛЕВСКИ - ЦСКА 1948

Стадион: "Георги Аспарухов", София
Главен съдия: Кристиян Колев
Начало: 19:00 часа

