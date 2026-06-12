Южна Корея 0:0 Чехия (гледайте на живо)

Южна Корея и Чехия играят при резултат 0:0 в Гуадалахара в първия си мач от група "А" на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.
Южна Корея излиза в този мач с Хюн-Мин Сон на върха на атаката, като той ще има подкрепата на Канг-Ин Лий и Хван Ин-Бом. В средата на терена ще си партнират Сюнг-Хо Пайк, Джае-Сун Лий и Гий-Хюк Лий.
Чехия пък залага на Патрик Шик в предни позиции, като той ще бъде подкрепян от Павел Шулц и Лукаш Провод. Двойката опорни халфове ще са Александър Сойка и Томаш Соучек, а на крилата започват Томаш Цоуфал и Ярослав Зелени.
ЮЖНА КОРЕЯ: Ким С., Лий К., Ким М., Лий Т, Сеул, Лий Г., Хуан, Пайк, Лий Дж., Лий К., Сон
ЧЕХИЯ: Коварж, Цоуфал, Халупек, Крейчи, Железни, Провод, Соучек, Сойка, Шик, ШулцДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google