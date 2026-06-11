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Студио преди откриващия мач на Мондиал 2026
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Откриха Мондиал 2026 с пищна церемония на легендарния "Ацтека"

  • 11 юни 2026 | 21:02
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Завърши церемонията по откриването на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. Тя се проведе на легендарния стадион “Ацтека”, който се превърна в единствения в света, който е посрещал на три пъти откриването на най-големия футболен форум в света. Шоуто, което съчета културно многообразие на трите страни домакини, даде старт на този празник на играта.

Това ще бъде най-дългото Световно първенство в историята и за първи път ще събере цели 48 отбора. Магията на световния футбол отново е тук, обещавайки повече от месец на незабравими битки и драма. Финалът на турнира, на който ще бъде определен новият световен шампион, ще бъде на 19-и юли в Ню Йорк.

Церемонията стартира 90 минути преди първия съдийски сигнал на първия двубой от турнира, който ще бъде между Мексико и Южна Африка, и продължи около половин час. Тя започна с представителка на местното население, която говореше за културното многообразие и толерантността. Цялостно церемонията премина под темата на традиционното мексиканско изкуство с хартия. Теренът бе изпълнен от стотици танцьори и местни артисти в традиционни облекла, показващи богатото културно наследство на страната.

Последваха музикални изпълнения на няколко местни звезди. Именно след тях се появиха Шакира и Бърна Бой бяха големите хедлайнери на събитието, които взривиха трибуните с първото изпълнение на живо на официалната песен на турнира – „Dai Dai“.

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Снимки: Gettyimages

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