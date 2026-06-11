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VNL: България 0:0 Иран! Следете мача ТУК!

  • 11 юни 2026 | 22:25
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Волейболистите от националния отбор на България излизат за втория си двубой от Лигата на нациите през 2026 година срещу Иран.

Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини имат да си “връщат” за тежката загуба от Иран с 0:3 от последния турнир на VNL в Полша през 2025 година.

България ще търси реванш срещу Иран във VNL
България ще търси реванш срещу Иран във VNL

Световните вицешампиони от 2025 година вчера загубиха от Белгия с 1:3 в първия си двубой в зала “Нилсон Нелсон” в столицата Бразилия.

Фалстарт на България срещу Белгия в Лигата на нациите
Фалстарт на България срещу Белгия в Лигата на нациите

Малко по-късно Иран загуби от Бразилия също с 1:3.

Бразилия даде гейм на Иран във VNL
Бразилия даде гейм на Иран във VNL

Двубоят България - Иран ще бъде излъчен на живо по MAX One и MAX Sport 2.

Атака в центъра на Алекс Грозданов и България поведе с 3:2. Алекс Грозданов игра с блокадата и 4:2. Пория Хюсейн се справи в атака за 5:4. Страхотна атака на Александър Николов и България поведе с 8:6. Блокаут на Александър Николов 10:7. Роберто Пиаца поиска прекъсване за Иран. Блокада спря атака на Аспарух Аспарухов - 12:13. Джанлоренцо Бленджини взе прекъсване за България. Мощна атака на Мартин Атанасов и равенство при 13:13. Блокада на Александър Николов спря атака на Але Хаджипур - 15:15. Мони Николов атакува от зона 2 и България поведе със 17:16. Атака на Аспарух Аспарухов, който бе оставен без блокада в зона 2 - 18:18. Ас на Илия Петков - 20:19.

БЪЛГАРИЯ - ИРАН 0:0 (20:19)
БЪЛГАРИЯ: Симеон Николов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Аспарух Аспарухов , Алекс Грозданов, Илия Петков - Дамян Колев-либеро
Старши треньор: ДЖАНЛОРЕНЦО БЛЕНДЖИНИ
ИРАН: Аршия Бехнеджад, Али Хаджипур, Пория Хюсейн, Мортеза Шарифи, Мохамад Вализадех, Сайед Еисйа - Мохамадреза Хазратпурталатапех-либеро
Старши треньор: РОБЕРТО ПИАЦА.

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