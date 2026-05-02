27-ата титла е факт! Луда еуфория на "Герена" след триумфа на Левски над ЦСКА 1948 - на живо с радостта и отзивите
Халф на ЦСКА 1948: Честита титла на Левски! Емоцията е по-специална, поздравявам ги за победата!

Халфът на ЦСКА 1948 Борислав Цонев, който е юноша на Левски, поздрави "сините" за победата и спечелената титла след днешния успех с 1:0 над неговия тим.

"Искам да честитя титлата на Левски. Заслужено. Бяха най-силният отбор през годината. Имахме някои шансове, които можехме да реализираме. До последно се борехме. Видяхте какъв гол ни вкараха.

Особено на "Герена" с човек по-малко е много трудно. Поздравявам всички състезатели от отобра. Надявам се в следващите мачове да вземем трите точки, защото са ни важни. Давам всичко от себе си, знам откъде съм тръгнал. Много години съм бил тук, емоцията е по-специална. Поздравявам Левски за победата!", каза полузащитникът на ЦСКА 1948.

