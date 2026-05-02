Цветомир Найденов отиде за риба

Спонсорът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов не е в София, а се е отдал на риболова, разбра Sportal.bg. Така бизнесменът няма да присъства на стадион "Георги Аспарухов" за двубоя с Левски, след който "сините" може да сложат печат под своята шампионска титла.

Цветомир Найденов обеща шпалир на Левски при едно условие

По-рано днес бизнесменът обеща в социалната мрежа, че "червените" от Бистрица ще направят шпалир на левскарите на стадион "Витоша" в последния кръг от efbet Лига, ако дотогава отборът на Хулио Веласкес е спечелил златните медали.