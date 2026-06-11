Генчев обяви, че играч на Ботев е в неизвестност

Наставникът на Ботев (Пловдив) Станислав Генчев говори преди първата тренировка на “канарчетата” за новия сезон. Специалистът говори около селекцията на отбора, като заяви, че има четирима договорени футболисти до момента, но очаква тази бройка да се увеличи. Също така Генчев заяви, че с играча Мартин Георгиев е имало договорка за нов договор, но младокът не се е появил на уречената среща и към момента е в неизвестност за ръководството и щаба на пловдивчани.

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“Имаме един нов футболист - Богдан Костов. Имаме и още трима договорен играчи, които другата седмица ще се присъединят към нас. Двама чужденци и един българин. Когато нещо е сигурно, ще го разберете, защото имаше един българин, който в последния момент избра друго. Целим се да вземем добри играчи. С Мартин Георгиев се бяхме разбрали да подпише договор. Чакахме го вчера от пет часа до осем и не се обади. В момента е в неизвестност, не знам какво е предприел. Всичко, което поиска му бе изпълнено. Имаме десетина играчи, които ще напуснат. Горе долу толкова ще са и напусналите. Надявам се бързо да приключат разговорите с останалите хора за привличане”, каза Генчев.

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