Очоа не играе - съставите на Мексико и Южна Африка

Двубоят между Мексико и Южна Африка слага началото на 23-тото световно първенство. Мачът е на легендарният “Ацтека” и започва в 22:00 часа българско време. Той е от група “А”, в която са още тимовете на Южна Корея и Чехия, които се срещат по-късно през идната нощ.

Очакваната с интерес евентуална поява на легендарния вратар на домакините Гийермо Очоа засега се отлага, защото той не е титуляр. Вместо него селекционерът Хавиер Агире залага на Раул Ранхел. В атака пък е звездата от Премиър лийг Раул Хименес.

The official lineup! 🚨



This is our first #StartingXI of the World Cup.



Ready to give it our all. LET'S GOOOOOO! 🫶#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/YKVToWMAYe — Mexican National Team (@miseleccionmxEN) June 11, 2026

За южноафриканците в нападение започва Лайл Фостър от Бърнли.

Интересното е, че Мексико и Южна Африка играха на откриването и на Мондиал 2010, когато завършиха 1:1.

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