Любо Пенев: Много хора казват битка, но това е война! Най-важното е, че аз ще бъда крайният победител

Легендата на ЦСКА, Валенсия и България - Любослав Пенев, се завръща в родния футбол! Това стана официално днес в 13:00 часа, когато Локомотив (София) го представи за новия старши треньор на тима.

Любо Пенев бе диагностициран с тежко заболяване, което наложи дълго лечение в Германия, но добрата новина е, че вече е възстановен и е готов отново за развитието на българския футбол.

"Мечтаех за този момент от самото начало. За всяко нещо си има момент. Трябва да измине определено време. В момента се чувствам добре, изследванията са добре, което е много важно. Това ми позволява да се върна към моето професионално ежедневие. Тази крачка, която правя, ще бъде изключително важна за моето напълно възстановяване. Лечението не спира. Никой не знае колко време ще продължи. С вяра, дух и характер нещата ще се получат. Много хора казват битка. Аз бих го нарекъл война, която ще продължи доста време. Най-важното е, че аз ще бъда крайният победител. Аз ще спечеля войната.

13

Всеки се променя във времето. Особено когато трябва да преодолее такива препятствия. Философията, която имам за живота и за работата във футбола, се променя в положителна посока. Не съм перфектен. През това време съм имал време да наблюдавам много неща.

Аз не съм много по приказките, не очаквайте да има детайли около моето възстановяване. Спокоен съм, защото за мен се грижат едни от най-добрите специалисти в тази област на медицината. Имам им абсолютно доверие. Медицинският протокол си продължава, аз го следвам. Най-сериозният и отговорен мач.

13

Има малки детайли, които трябва да уточним с треньорския щаб. Ще имам помощник-треньор, анализатор.

Собствениците на клуба се интересуват от футбола, проявяват интерес към мен и така стана контактът. Говорим си от известно време. Постепенно ще си проличи във времето дали може да продължим работата. Факт е, че сме си стиснали ръцете. Имаме договор и започваме да работим. Имаме добър синхрон през тези оперативки, които сме провели. Трябва да вървим в една посока.

13

Винаги си поставям високи цели. Докъде ще стигнем, не знаем. След някой ден започваме подготовка, работим по селекцията. Целите пред мен винаги са много високи. Аз съм много взискателен и като човек, и като треньор. Някои от момчетата са работили с мен. Другите ще усетят какво искам от тях много бързо. Очаквам добри резултати. По-добри от миналата година.

Имам връзка с този клуб. Баща ми и чичо ми са тръгнали от него. Тази връзка се подновява от днес. Надявам се всичко да върви добре и да имаме едни добри резултати. Това е нашата работа.

Радвам се, че разговорите преминаха много успешно. Винаги има едни професионални условия. Най-вече те са от собственика към треньора. Аз искам спортно-технически претенции. Много е важен този синхрон в нашите взаимоотношения. Това е една предпоставка за отлични резултати. Предстои подготовка, след това мачове. Очаквах първенството да започне малко по-късно. За мен лично започва раничко.

Собственикът на Локо (София): Любо Пенев е пример, желанието ми е да играем добър футбол

От понеделник започваме подготовка. В сряда пътуваме за Банско. Там ще бъдем с три контроли. Четвъртата ще бъде представяне на отбора на нашия стадион. Програмата и организацията е направена. Сега се изисква дисциплина, професионализъм, за да изпълним всички задачи и отборът да играе добър футбол.

Поласкан съм. Това е огромно доверие, което ми рискуват. Убеден съм, че няма да ги разочаровам.

Локо (София) отмъкна голмайстора на Втора лига под носа на Ботев (Пловдив)

Грешки се допускат навсякъде, няма застраховани. Във водещите първенства също има пропуски. Хора сме, всеки може да допусне грешка. ВАР и другите системи са, за да помогнат. И двата отбора да не бъдат сериозно ощетявани.

Ще има мачове, в които няма да се получи. Трябва да играем смислен футбол. Ние да се радваме, както и феновете.

Целта е много по-нагоре от осмо място. Не може да има спокойствие и комфорт. Има конкуренция, изисквания, така че всеки трябва да ги спазва по най-добрия начин.

13

Имаме двама-трима футболисти от школата. Ние също ще привлечем млади футболисти. Ние ще спазим това правило. Това е къса крачка. Колкото по-малко българи играят в отборите, няма как да имаме национални гарнитури. Ние ги имаме, но нивото не е това, което желаем всички. Обичам да работя с млади футболисти. От тях доста отидоха в чужбина. И ще продължа да го правя. Трябва да се работи с тях с търпение. Един 19 или 20-годишен футболист не е завършен. Малко след тази възраст започват да се формират. Приветствам правилото, харесвам го", сподели Ел Голеадор.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев