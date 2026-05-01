Найденов пусна светлина над "хлебарките", утре съдията на "Герена" щял да свири за трети клуб

Спонсорът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов направи анализ на съдийските назначения за предстоящите мачове в efbet Лига. Според бизнесмена реферът Кристиян Колев, който получи наряд за утрешния двубой на "червените" от Бистрица срещу Левски, ще свири за трети отбор по време на срещата.

"Гледам, че СК на БФС спря рубриката си La Voz, в която коментираше съдийските отсъждания. Според мен трябва да отворя една тема преди всеки кръг: Las cucarachas ( хлебарките)… тези нежни насекоми много мразят да бъдат осветявани. Сега ще им запаля лампата с кратък анализ на назначенията:



Септември - Монтана, главен е Марто от Варна … домакински съдия, на този мач е безопасен според мен. ВАР - Тренчев е неутрален в този мач. АВАР - Вълков … тва лице е Царството на коруметата, потънало е в тежки зависимости към един клуб, слуга и личен шофьор на Нотариуса. Няма да може да окаже влияние на Марто или Тренчев, така че е сложен да попълва бройката.



Добруджа - Локо Сф Главен е Първият прерожденец на Нотариуса от Царството на корумпетата - Георги Стоянов… ВАР е Гината, слуга-камикадзе на един клуб, но винаги е готов да се взриви и в полза на някоя кешова кауза АВАР - Давидов, същия като Гината, само че е Давидов- както би казал Божигол. Хороскопът на новото треньорче на Локо Сф е много лош днес



Берое - Славия Главен е Дъ Литъл Пистолеро, домакински съдия, но не е лошо момче. ВАР е Драго, той е слуга на един клуб, всеизвестно е.. но за този мач е наутрален. АВАР е Краси Кръстев, този тигър го чувам за първи път през живота си.



Ботев Вр - Спартак Вн Главен е Попи, бесен некадърник, съдията с имплантиран ВАР в главата според онзи шеф на СК към БФС, който пък имаше полтъргайст в главата Попи е нутрален за мача. ВАР - Чинката, слуга на много господари, неутрален е за този мач . АВАР - Ивайло Ненков, слуга, от групата на Нотариуса е, неутрален е за мача.



Левски- ЦСКА 1948 Главен е Кристиян Колев- Вторият прерожденец на Нотариуса от Царството на корумпетата Слуга и на господарите на Нотариуса . Ще свири за трети клуб в мача, нито за Левски, нито за ЦСКА 1948 ВАР - Марто от Варна, домакински съдия. Неутрален е за мача. АВАР - Тодор Киров, домакински съдия, страхливец. Неутрален е за мача.



Арда - Черно Море Гиджена е главен, този е единственият читав от Царството на корумпетата. ВАР - Железният … тук е неутрален. АВАР - Писков тук е неутрален.



Ботев - Локо Главен - Венци Митрев, слуга същите господари като Нотариуса, но тук е неутрален.ВАР - Васко Минев, домакински съдия, страхливец. Неутрален е тук.АВАР - Тренчев, неутрален.



Ловеч - Лудогорец Главен е Гребена, той е ОК.ВАР - Любо от Перник, малко е шашав, но тук няма да посмее да прави зулуми. Ок е момчето., но тук няма да посмее да прави зулуми.АВАР - Михаел Павлов - мисля, че е точно момче.", написа Цветомир Найденов.