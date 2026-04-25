11-те на ЦСКА и Левски, "червените" с много резерви, "сините" с трима дефанзивни халфа и без таран

Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА и Левски, които излизат в дербито на 31-вия кръг в efbet Лига.

Наставникът на "червените" Христо Янев залага на доста резервни състезатели, тъй като пази основните си футболисти за реванша с Лудогорец за Купата. Място сред 11-те намират Евтимов, Турицов, Лапеня, Йорданов, Соле и Илиев за сметка на Лапоухов, Родригес, Пастор, Ето'о и Ебонг, които са на пейката, а аут поради наказание са Жордао и Мартино.

Треньорът на "сините" Хулио Веласкес отново излиза без типичен централен нападател, както и в предишния мач между двата тима, завършил 1:1. Испанският специалист залага на трима дефанзивни полузащитници в лицето на Костадинов, Търдин и Бурас. В състава се завръща след два мача наказание Майкон.

ЦСКА: 25. Евтимов, 19. Турицов, 4. Лапеня, 5. Делова, 3. Йорданов, 30. Панайотов, 94. Соле, 11. Брахими, 73. Илиев, 77. Пиедраита, 28. Питас

ЛЕВСКИ: 92. Вуцов, 71. Камдем, 50. Димитров, 4. Макун, 3. Майкон, 70. Костадинов, 47. Бурас, 18. Търдин, 17. Бала, 99. Кирилов,11. Око-Флекс