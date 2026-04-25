Лудогорец 0:1 ЦСКА 1948, Собреро откри резултата

Лудогорец и ЦСКА 1948 играят при 0:1 в двубой от първия кръг на плейофите в efbet Лига. Браян Собреро откри резултата в осмата минута.

"Орлите" се намират в серия от три поредни срещи без успех и днес ще търсят завръщане на победния път. Тимът на Пер-Матиас Хьогмо записа равенство с Черно море (0:0) и загуба от Арда (0:1) в последните си два мача от редовния сезон, а преди четири дни отстъпи на ЦСКА (1:2) в първия полуфинал за Купата на България.



"Червените" пък демонстрират отлична форма с четири успеха в последните 5 двубоя, като за този период единственото им поражение дойде именно от разградчани.

В петата минута Нареси шутира от разстояние, но изпрати топката встрани от целта.

Малко след това гостите организираха добро нападение, при което Борислав Цонев намери Собреро, а той си проправи път между играчите на Лудогорец и с хубав удар в долния десен ъгъл на вратата откри резултата.

0:1 Браян Собреро (8)



Стартови състави:

Лудогорец: 39. Хендрик Бонман, 17. Сон, 4. Диниш Алмейда, 15. Едвин Куртулуш, 27. Винисиус Ногейра, 30. Педро Нареси, 23. Дерой Дуарте, 14. Петър Станич, 77. Ерик Маркус, 12. Руан Секо, 9. Квадво Дуа;

ЦСКА 1948: 13. Димитър Шейтанов, 96. Драган Гривич, 88. Адама Траоре, 21. Лаша Двали, 22. Огнен Гашевич, 34. Петър Витанов, 23. Флориан Кребс, 10. Борислав Цонев, 20. Браян Собреро, 77. Елиас Франко, 93. Мамаду Диало.