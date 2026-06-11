Капитанът на Янтра (Габрово) удължи договора си с още една година

Завършилият на второ място във Втора лига отбор на Янтра (Габрово) удължи договора на един от лидерите и емблематични футболисти в последните години – капитанът Петър Казаков, съобщиха от клуба. Полузащитникът поднови договорните си отношения със "зелените" и вече гледа към седмата си поредна кампания в този град.

Казаков е част от Янтра още от първия сезон след завръщането на отбора в професионалния футбол през 2020 година и се превърна в едно от лицата на възраждането на клуба. До момента е записал 189 официални мача с бяло-зеления екип, в голяма част от които извежда отбора с капитанската лента. На сметката си има и 24 попадения за Янтра.

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