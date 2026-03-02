Шампиоснка победа за Арсенал, Ливърпул се събуди - това е обзорът на 28-ия кръг на Премиър лийг

28-ият кръг в Премиър лийг стартира в петък с провал за Астън Вила. Тимът окончатлно зачерква мечтите си за титла, след като загуби визитата на Уулвърхамптън с 0:2. Пореден отличен мач за "вълците" направи португалския вратар Жозе Са, а с по един гол се отчетоха Жоао Гомеш и Родриго Гомеш.

Астън Вила се срина срещу последния и даде шанс на преследвачите си

Кръгът продължи с 5 съботни двубоя. В пъвия за деня Борнемут и Съндърланд завършиха 1:1. Гостите откриха с гол на Елиезер Майенда, а домакините изравниха чрез Еванилсон, но силите и на двата тима не стигнаха за нищо повече.

Борнемут продължава да мечтае за Европа, но не успя да се справи със Съндърланд

Евертън записа важна победа след като спечели визитата си на Нюкасъл в резултатен мач приключил 3:2 за "карамелите". С тази победа тимът на Дейвид Мойс се утвърди на 8-ото място с 40 точки, докато пропадането на "свраките" продължава. "Черно-белите" вече са на 13-ата позиция, като в последните си 5 мача за шампионат имат една единствена победа и 4 поражения.

Евертън спечели срещу Нюкасъл в истински спектакъл с пет гола

Ливърпул разгроми борещият се за оцеляване Уест Хам с 5:2. След мача мениджърът на шампионите от миналия сезон Арне Слот заяви, че вече започва да забелязва признаци на нормализиране в клуба и връщане към познатите убедителни и доминиращи игри, каквито имаше през минлата кампания. Централният нападател на мърсисайдци Екитике изигра поредния си силен мач, след като вкара гол и асистира за още едно от попаденията.

Убедителна победа на Ливърпул в голово шоу срещу Уест Хам

Бърнли срещу Брентфорд предложи серия от инфакртни моменти и обрати и определено може да се каже, че беше най-интересният мач за 28-ия кръг. Гостите поведоха с 3 гола за малко повече от 30 минути и се виждаха като сигурни победители. До 60-ата минута обаче домаките изравниха резултата, а в 78-ата стигнаха до пълен обрат и луда радост по трибуните, но след преглед с ВАР голът бе отменен заради засада. В добавеното време на мача Микел Дамсгард вкара 4-ти гол за Брентфорд, а играчите на Бърнли въпреки всичко показаха непримиримост и изравниха, но отново голът бе отменен след намесата на ВАР, този път заради игра с ръка в атака.

Брентфорд измъкна победата срещу Бърнли в трилър със седем гола

В последния от съботните двубои Манчестър Сити стигна до важна победа, която оставя отбора на Пеп Гуардиола в борбата за титлата. "Гражданите" се наложиха с 1:0 при гостуването на Лийдс. Единственият гол вкара Антоан Семеньо, а голямата новина преди срещата бе, че основният нападател на отбора Ерлинг Холанд отпадна от групата за мача.

Неуверен Ман Сити стигна до мъчен успех срещу Лийдс и Илия Груев

Фулъм записа втора поредна победа в шампионата, след като се наложи над Тотнъм с 2:1 и задълбочи кризата при "шпорите". Вече започнаха и спекулациите за това, че през следващия сезон Тотнъм може да се озове в Чемпиъншип. Към момента отборът е на 16-ото място само на 4 точки над зоната на изпадащите.

Пропадането на Тотнъм продължава

Манчестър Юнайтед затвърди отличното си представяне при новия мениджър Майкъл Карик, след като записа очаквана, но не особно лесна победа над Кристъл Палас. Гостите изненадващо поведоха с гол на централния защитник Максенс Лакроа още в 4-ата минута. След това изгря звездата на капитана на отбора Бруно Фернандеш, който първо реализира дузпа в 57-ата минута, а след това подаде за гола на Бенямин Шешко.

Ман Юнайтед направи пълен обрат срещу Кристъл Палас и се изкачи до третата позиция

Брайтън победи Нотингам с 2:1 и задълбочи кризисната ситуация при гостите, които продължават да са само на две точки над зоната на изпадащите.

Брайтън и Нотингам решиха всичко в първите петнайсет минути на срещата

Лидерът в класирането Арсенал записа изключително важна победа в лондонското дерби с Челси и по този начин не позволи на преследваща Манчестър Сити да скъси още повече изоставането си от върха. Домакините поведоха след комбинация между централните защитници Салиба и Габриел като французинът бе този, който вкара попадението. В добавеното време на първото полувреме Хенкапие си отбеляза автогол. Юлиан Тимбер донесе победата на Арсенал с гол в 66-ата минута.