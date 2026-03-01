Брайтън и Нотингам решиха всичко в първите петнайсет минути на срещата

Брайтън постигна успех с 2:1 над Нотингам Форест в мач от 28-ия кръг на Премиър лийг. Това бе втора поредна победа за тима след спада във формата в предходните седмици. И трите попадения в двубоя паднаха в първия четвърт час на двубоя. Диего Гомес откри резултата в 6-ата минута, но Морган Гибс-Уайт успа да изравни в 13-ата. Ветеранът Дани Уелбек отново даде преднина на домакините и донесе победата на тима.

Срещата започна на високи обороти и с добри намеси и на двамата вратари Барт Фербрюген и Матц Зелс. Още в шестата минута настана хаос след няколко рикошета пред наказателното поле на Форест, Паскал Грос все пак успя да намери Гомес, койот с безпощаден удар надигра Зелс. Гостите бързо успяха да възстановят равенството след великолепен изстрел от границата на наказателното поле на Морган Гибс-Уайт още в 13-ата минута. Само две минути по-късно високо подаване от фланга бе свалено с глава от Джак Хншълууд към Уелбек, който отбеляза ново попадение за “чайките. След този гол домакините наложиха още по-сериозно преимущество и пропуснаха няколко добри възможности за гол.

Ситуацията не се промени особено и през втората част, когато Брайтън продължи да доминира, а с нови пропуски се отличиха Кауро Митома и Паскал Грос. Постепенно гостите се посъвзеха след изтичането на час игра и на свой ред Елиът Ансерсън и Тайуо Ауоний бяха близо до ново изравняване, но не успяха да се справят и в крайна сметка домакините се поздравиха с успеха. Това бе трето поредно поражение за Нотингам Форест под ръководството на Витор Перейра в първенството. Играчите на Фабиан Хюрцелер пък са 11-и в подреждането.

Снимки: Gettyimages