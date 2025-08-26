Популярни
Ливърпул с тийнейджър герой, Арсенал и Челси разгромиха съперниците си - това е обзорът на втория кръг в английската Премиър лийг

  • 26 авг 2025 | 18:52
  • 500
  • 0

Изминалият кръг във Висшата лига предложи зрелищни резултати и голово шоу. Ливърпул се поздрави с победа, дошла след попадение на 16-годишния талант Рио Нгумоа, който се превърна в сензацията на уикенда. Арсенал и Челси пък бяха безпощадни – „артилеристите“ вкараха пет на Лийдс, а „сините“ от Лондон нанесоха същия удар на Уест Хам, като по този начин двата тима подчертаха амбициите си още в ранните етапи на сезона.

16-годишен донесе победата на Ливърпул в изключителна драма срещу Нюкасъл

Най-красивите голове също дойдоха от големите мачове. Тийнейджърът Нгумоа не само донесе успеха за Ливърпул, но и впечатли с класното си изпълнение. В Арсенал пък новото попълнение Виктор Гьокереш откри сметката си с два гола, с които показа, че ще бъде сериозно оръжие в атака за Микел Артета през настоящата кампания.

Силни впечатления оставиха и вратарите. Бeрнд Лено се превърна в кошмар за Манчестър Юнайтед, след като спаси удар на Матеус Куня и запази равенството за Фулъм. Давид Рая пък бе стабилен под рамката на Арсенал и запази чиста мрежа срещу Лийдс, а Жозе Са от Уулвърхемптън също показа класа, макар и при загуба на неговия тим от Борнемут.

