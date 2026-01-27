Арсенал се срина! Юнайтед върна интригата в Премиър лийг, това е обзорът на 23-ия кръг

23-ият кръг на Премиър лийг предложи всичко – обрати в добавеното време, сензационни победи, нов удар по лидера Арсенал и още по-непредвидима борба както за титлата, така и за оцеляването. Докато част от фаворитите се препънаха, отбори в тежка ситуация дадоха заявка за събуждане. Ето какво се случи във всички двубои от уикенда.

Втора поредна победа за “чуковете”, които показват, че няма да се предадат в битката за оцеляване. Отборът на Нуно Еспирито Санто остава под напрежение, но този път сценарият бе в негова полза. Любопитен момент настъпи при изпълнението на дузпата на Джаред Боуен – треньорът демонстративно отказа да гледа изпълнението, но след успешно реализирания удар и удвояване на резултата напрежението на “Лондон Стейдиъм” спадна. Уест Хам все още е в червената зона, но вече дава заявка за трайно "събуждане".

Уест Хам прегази за едно полувреме Съндърланд, Матеуш Нунеш с красиво попадение

Инфарктен обрат и ценни три точки за тима на Марко Силва. Брайтън влезе по-добре в мача и поведе с гол на Ясин Аяри, но през втората част “котиджърс” обърнаха развоя. Самуел Чуквуезе изравни в 72-ата минута, а в добавеното време човекът във форма – Хари Уилсън – донесе победата. Фулъм вече е седми и се намира само на четири точки от топ 4, превръщайки се в един от най-тихите, но постоянни претенденти за европейските позиции.

Фулъм обърна Брайтън с гол в добавеното време и се изкачи до седмата позиция

Рутинна победа за Манчестър Сити срещу абсолютния аутсайдер този сезон Уулвърхамптън. Пеп Гуардиола направи смело решение – остави Ерлинг Холанд на пейката поради умора и заложи на Омар Мармуш, който се отблагодари с ранно попадение. В края на първата част новото попълнение Антоан Семеньо оформи крайното 2:0. Сити взима своето, но не върви с онази безмилостна мощ от предишните години – а в борбата за титлата всеки пропуск вече тежи. Дебют в двубоя за "небесно-сините" направи и привлеченият от Кристъл Палас централен защитник Марк Геи, който се понрави с представянето си.

Гуардиола похвали Геи и скочи на съдийството

Ман Сити прекъсна негативната серия, но отново остави спорни впечатления

Бърнли - Тотнъм - равенство, което ще засили напрежението върху Томас Франк. Бъдещето на датчанина в Тотнъм все по-сериозно е поставяно под въпрос, а резултатите на “шпорите” не помагат. Интересното в мача – и двата гола на Тотнъм бяха дело на централните защитници Мики ван де Вен и Кристиан Ромеро. Въпреки това “шпорите” отново изпуснаха точки, а търпението към Франк изглежда се топи с всяка седмица.

Мъките на Тотнъм продължиха и срещу Бърнли

Шок за Ливърпул и Арне Слот и пореден двубой без успех за "червените". След два бързи гола на Еванилсон и Хименес, "мърсисайдци" се върнаха в мача чрез Ван Дайк и Собослай, но в 95-ата минута Амин Адли уби надеждите им за пълен обрат. Това беше пети пореден двубой на Ливърпул в Премиър лийг без победа – мини-криза, която започва да изглежда все по-сериозна. “Черешките” обаче изиграха един от най-силните си мачове през сезона и заслужено победиха.

Слот: Бяхме близо, добавеното време не беше достатъчно

Карагър: Вече се страхувам за класирането на Ливърпул за ШЛ, а тогава темата за работата на мениджъра става съвсем различна

Без Бруно Гимараеш Нюкасъл изглежда различен – и то в лошия смисъл. Центърът на терена се разпадна, а Астън Вила бе безпощаден. Буендия откри още в началото, а в края Оли Уоткинс подписа важната победа. Тимът на Унай Емери продължава сензационния си поход и вече е само на 4 точки зад Арсенал. Вила е реален кандидат за титлата – колкото и невероятно да звучеше това през август.

Астън Вила удари Нюкасъл на “Сейнт Джеймсис Парк”

Кризата в Кристъл Палас се задълбочава. След новината за раздялата с Оливер Гласнер в края на сезона, моралът в отбора е паднал драстично. Формата на Матета е кошмарна, а постоянните слухове за негов трансфер само влошават ситуацията. Челси бе хладнокръвен – голове на Ествао, Жоао Педро и Енцо Фернандес (от дузпа) осигуриха лесен успех. Палас вкара почетно попадение чрез Крис Ричардс, но червеният картон на Адъм Уортън в 72-ата минута окончателно затвори мача.

Възходът на Челси след треньорската рокада продължи с успех над Кристъл Палас и място в топ 4

Изключително ценен успех за Нотингам в борбата за оцеляване. И двата гола срещу Брентфорд дойдоха от централните нападатели – първо Игор Жезус, а после Тайво Авонии след включване от пейката. Тимът на Шон Дайш вече има пет точки аванс пред Уест Хам, което при тази ожесточена битка може да се окаже златно предимство.

Нотингам продължи пътя нагоре

Арсенал изглеждаше непоклатим фаворит, но Манчестър Юнайтед под ръководството на временния наставник Майкъл Карик играе като прероден. Юнайтед вече разби Сити в първия му мач начело на отбора, а сега и лидерa Арсенал – при това насред "Емиратс". “Червените дяволи” устояха на яростните атаки на домакините през първите 30 минути и нанесоха три решаващи удара по-късно. С поражението си Арсенал допуска нов сериозен удар по амбициите си – преднината им пред Сити и Вила е само четири точки.

Карик: В началото на пътя сме, но това е добра отправна точка

Артета: Доминирахме до почивката, но голът за 1:1 обърна хода на мача

Възраждането на Манчестър Юнайтед донесе отчаяние на Арсенал

Типичен мач на “две полувремена”. Лийдс бе по-добрият отбор преди почивката, вкара и удари греда. През второто полувреме Евертън изигра своята най-силна част и стигна заслужено до равенството. Българският национал Илия Груев отново бе титуляр и дори имаше шанс за гол, но ударът му мина малко над вратата. Равенството е логичният изход, но не върши сериозна работа на нито един от двата тима в битката им за по-предни позиции.

Груев излезе от игра, след което Лийдс изпусна победата срещу Евертън