Евертън спечели срещу Нюкасъл в истински спектакъл с пет гола

Евертън постигна драматичен успех с 3:2 в гостуването си на Нюкасъл в мач от 28-ия кръг на Премиър лийг. Джарад Брантуейт (19’) откри резултата, но Джейкъб Рамзи (32’) изравни след малко повече от половин час игра. Бето (34’) се възползва от грешка на Ник Поуп само две минути по-късно и върна преднината на гостите. Нещо подобно се случи и в края на двубоя, когато Джейкъб Мърфи (82’) успя да изравни, но още в ответната атака появилият се от пейката Тиерно Бари (83’) донесе успеха на “карамелите” и нанасяйки трето поредно поражение за “свраките”.

Играчите на Дейвид Мойс започнаха по-добре двубоя и още в първите минути Илиман Ндйайе стреля опасно. Силният старт на тима бе възнаграден в 20-ата минута, когато централният бранител Брантуейт реализира след подаване на Джеймс Гарнър от корнер. Нюкасъл изравни след малко повече от половин час игра, когато именно защитника на “карамелите” скочи пред удара на Рамзи, топката рикошира в тялото му и обърка вратаря Джордан Пикфорд, за да се стигне до равенство. То обаче трая по-малко от две минути, тъй като удар на Дуайт Макнийл от двайсетина метра бе париран много лошо от Ник Поуп на другата врата, а притичалият Бето нямаше проблем да реализира.

Евертън можеше да увеличи още по-солидно преднината си в средата на втората част, когато именно централният нападател направи фрапантен пропуск, нацелвайки горната греда от изгодна позиция. Голямата драма в срещата се разви в последните десетина минути на редовното време, когато сериозният натиск на домакините най-сетне даде резултат с изравнителен гол на Джейкъб Мърфи. Играчите на Еди Хау отново обаче допуснаха да получат попадение веднага след подновяването на играта, сякаш напълно разконцентрирани и мислещи единствено за игра в предни позиции. Автор на победното попадение за Евертън стана появилият се от пейката Тиерно Бари, който успя да вкара падайки на земята със задната част на бедрото си. Точка на спора бе сложена минута по-късно, когато Сандро Тонали отправи великолепен изстрел, но Пикфорд направи страхотно спасяване.

По този начин Евертън стигна до нови три точки и продължава битката си за място в европейските турнири. За Нюкасъл пък това бе трета поредна загуба в шампионата и четвърто поредно домакинско поражение.

