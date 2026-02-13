Популярни
  Сити притисна Арсенал на върха, Тотнъм се свлече към опасната зона – обзорът на 26-ия кръг в Премиър лийг

Сити притисна Арсенал на върха, Тотнъм се свлече към опасната зона – обзорът на 26-ия кръг в Премиър лийг

  • 13 фев 2026 | 16:40
Лидерът Арсенал загуби точки след равенство 1:1 с Брентфорд, което позволи на Манчестър Сити да съкрати дистанцията до върха. „Гражданите“ победиха убедително Фулъм, демонстрирайки познатата си мощ, а младокът О'Райли завърши перфектна атака в типичния за Гуардиола стил. С този успех шампионите сътвориха история, записвайки най-дългата победна серия срещу конкретен съперник в ерата на Висшата лига.

Астън Вила и Ливърпул затвърдиха позициите си в челото с важни победи. Съставът на Унай Емери се наложи след късен автогол, докато мърсисайдци прекъснаха серията на Съндърланд след попадение на Върджил ван Дайк и вече имат 2 точки аванс в битката за топ 6.

Ливърпул нанесе първа домакинска загуба на Съндърланд

На другия полюс остава Тотнъм, където кризата доведе до раздяла с мениджъра Томас Франк. „Шпорите“ са в серия от осем мача без успех в лигата и се намират само на пет точки над зоната на изпадащите. Победа в битката на дъното постигна тимът на Бърнли, който надигра Кристъл Палас с 3:2. Вратарят Мартин Дубравка се отчете с невероятно спасяване, за да запази трудния успех за тима на Скот Паркър.

Карик стана Мениджър на месеца, Игор Тиаго написа история в Премиър лийг

  • 13 фев 2026 | 15:40
Гуардиола: Проблемът на Холанд не е сериозен, но отборът е изтощен

  • 13 фев 2026 | 15:29
Байерн обяви новия договор на Упамекано

  • 13 фев 2026 | 14:51
От Милан предлагат нов договор на Томори, Модрич ще трябва да почака края на сезона

  • 13 фев 2026 | 14:37
Бенсебаини тренира на облекчен режим, под въпрос за мача с Майнц

  • 13 фев 2026 | 14:37
От Ман Юнайтед ще опитват да задържат Магуайър с нов договор

  • 13 фев 2026 | 13:29
Спартак (Вн) 1:0 Локо (Сф), национал на България откри с първия си гол в първенството

  • 13 фев 2026 | 18:13
Глобиха ЦСКА заради неуважение към ЦСКА 1948, Ботев с най-голяма санкция

  • 13 фев 2026 | 17:32
БФС: Два спестни червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

  • 13 фев 2026 | 14:32
Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

  • 13 фев 2026 | 07:30
Ето какво направиха българските спортисти в Милано - Кортина днес

  • 13 фев 2026 | 16:20
Ден 7 в Милано – Кортина: Второ злато за Австралия на Игрите в Италия

  • 13 фев 2026 | 16:24
