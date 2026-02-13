Сити притисна Арсенал на върха, Тотнъм се свлече към опасната зона – обзорът на 26-ия кръг в Премиър лийг

Лидерът Арсенал загуби точки след равенство 1:1 с Брентфорд, което позволи на Манчестър Сити да съкрати дистанцията до върха. „Гражданите“ победиха убедително Фулъм, демонстрирайки познатата си мощ, а младокът О'Райли завърши перфектна атака в типичния за Гуардиола стил. С този успех шампионите сътвориха история, записвайки най-дългата победна серия срещу конкретен съперник в ерата на Висшата лига.

Астън Вила и Ливърпул затвърдиха позициите си в челото с важни победи. Съставът на Унай Емери се наложи след късен автогол, докато мърсисайдци прекъснаха серията на Съндърланд след попадение на Върджил ван Дайк и вече имат 2 точки аванс в битката за топ 6.

Ливърпул нанесе първа домакинска загуба на Съндърланд

На другия полюс остава Тотнъм, където кризата доведе до раздяла с мениджъра Томас Франк. „Шпорите“ са в серия от осем мача без успех в лигата и се намират само на пет точки над зоната на изпадащите. Победа в битката на дъното постигна тимът на Бърнли, който надигра Кристъл Палас с 3:2. Вратарят Мартин Дубравка се отчете с невероятно спасяване, за да запази трудния успех за тима на Скот Паркър.