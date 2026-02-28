Борнемут продължава да мечтае за Европа, но не успя да се справи със Съндърланд

Борнемут и Съндърланд завършиха наравно 1:1 в мач от 28-ия кръг на Премиър лийг. Гостите поведоха в 18-ата минута, когато точен бе Елизер Мейенда, но Еванилсон (63’) изравни след почивката. Двата тима изиграха равностоен мач, в който всеки един от отборите можеше да стигне до успеха. “Черните котки” се представиха силно преди почивката, когато не само поведоха, но имаха и няколко други добри възможности. През втората част възпитаниците на Андони Ираола заиграха по-силно, на свой ред пропиляха възможностите си.

Футболистите на Съндърланд започнаха много активно срещата от първия съдийски сигнал и още в началните минути Джордже Петрович трябваше да прави решително спасяне след удар на Садики. Минута по-късно те имаха и претенции за дузпа. Тези усилия дадоха резултат в 18-ата минута, когато Петрович се намеси слабо след удар към вратата на Хабиб Диара, а Мейенда бе на правилното място и отбеляза. Последва активизация на “чершките”, а Робин Рофс на няколко пъти се намеси добре, за да запази преднината на тима си.

Втората част започна по сходен начин и отново Петрович се намеси добре след удар на Диара. Този пропуск струваше скъпо на Съндърланд, тъй като в 64-ата минута Еванилсон изравни. В последвалите минути двата тима положиха усилия, но пропуски пред двете врати, както и отменен гол на “черните котки” в крайна сметка доведе до разделяне на точките. “Черешките” продължават да хранят надежди да достигнат до европейските турнири, а гостите се изкачиха до 11-ата позиция. Това бе положителен резултат за гостите, които спряха неприятната си серия от три последователни поражения.

Снимки: Gettyimages