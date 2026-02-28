Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА ще опита да продължи серията си срещу предпоследния Септември – на живо със съставите
  1. Sportal.bg
  2. Борнемут
  3. Борнемут продължава да мечтае за Европа, но не успя да се справи със Съндърланд

Борнемут продължава да мечтае за Европа, но не успя да се справи със Съндърланд

  • 28 фев 2026 | 16:49
  • 222
  • 0

Борнемут и Съндърланд завършиха наравно 1:1 в мач от 28-ия кръг на Премиър лийг. Гостите поведоха в 18-ата минута, когато точен бе Елизер Мейенда, но Еванилсон (63’) изравни след почивката. Двата тима изиграха равностоен мач, в който всеки един от отборите можеше да стигне до успеха. “Черните котки” се представиха силно преди почивката, когато не само поведоха, но имаха и няколко други добри възможности. През втората част възпитаниците на Андони Ираола заиграха по-силно, на свой ред пропиляха възможностите си.

Футболистите на Съндърланд започнаха много активно срещата от първия съдийски сигнал и още в началните минути Джордже Петрович трябваше да прави решително спасяне след удар на Садики. Минута по-късно те имаха и претенции за дузпа. Тези усилия дадоха резултат в 18-ата минута, когато Петрович се намеси слабо след удар към вратата на Хабиб Диара, а Мейенда бе на правилното място и отбеляза. Последва активизация на “чершките”, а Робин Рофс на няколко пъти се намеси добре, за да запази преднината на тима си.

Втората част започна по сходен начин и отново Петрович се намеси добре след удар на Диара. Този пропуск струваше скъпо на Съндърланд, тъй като в 64-ата минута Еванилсон изравни. В последвалите минути двата тима положиха усилия, но пропуски пред двете врати, както и отменен гол на “черните котки” в крайна сметка доведе до разделяне на точките. “Черешките” продължават да хранят надежди да достигнат до европейските турнири, а гостите се изкачиха до 11-ата позиция. Това бе положителен резултат за гостите, които спряха неприятната си серия от три последователни поражения.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Барселона и Рашфорд са се разбрали за договор, каталунците ще платят исканата цена от Ман Юнайтед

Барселона и Рашфорд са се разбрали за договор, каталунците ще платят исканата цена от Ман Юнайтед

  • 28 фев 2026 | 15:35
  • 1838
  • 2
Бивш футболист на Барселона не успя да избяга навреме от Иран

Бивш футболист на Барселона не успя да избяга навреме от Иран

  • 28 фев 2026 | 14:59
  • 1765
  • 0
Защитник на Барселона получи специален подарък от Малдини

Защитник на Барселона получи специален подарък от Малдини

  • 28 фев 2026 | 14:47
  • 1398
  • 0
Баум не изключва възможността да продължи да води Аугсбург и догодина

Баум не изключва възможността да продължи да води Аугсбург и догодина

  • 28 фев 2026 | 14:25
  • 358
  • 0
Краев бележи, австралийският му тим громи

Краев бележи, австралийският му тим громи

  • 28 фев 2026 | 14:17
  • 579
  • 2
Гюндоган: Качеството на футбола страда, когато играчите не могат да се възстановят

Гюндоган: Качеството на футбола страда, когато играчите не могат да се възстановят

  • 28 фев 2026 | 14:12
  • 722
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Септември и ЦСКА, промени при "червените"

11-те на Септември и ЦСКА, промени при "червените"

  • 28 фев 2026 | 16:27
  • 8348
  • 22
Добруджа продължава да мечтае след обрат над Черно море

Добруджа продължава да мечтае след обрат над Черно море

  • 28 фев 2026 | 16:53
  • 16185
  • 35
Тити от Израел: Добре съм, важното е Левски утре да бие Локо (Сф)

Тити от Израел: Добре съм, важното е Левски утре да бие Локо (Сф)

  • 28 фев 2026 | 16:01
  • 7485
  • 14
Ливърпул 1:0 Уест Хам, ранен гол на Екитике

Ливърпул 1:0 Уест Хам, ранен гол на Екитике

  • 28 фев 2026 | 17:00
  • 1731
  • 0
Веласкес посочи силата на Локомотив (София) и заяви: Трябва да внимаваме със Спас Делев

Веласкес посочи силата на Локомотив (София) и заяви: Трябва да внимаваме със Спас Делев

  • 28 фев 2026 | 10:39
  • 14333
  • 40
Барселона - Виляреал (съставите)

Барселона - Виляреал (съставите)

  • 28 фев 2026 | 16:31
  • 910
  • 3