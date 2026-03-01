Популярни
Левски с шампионски обрат на "Герена" - на живо с отзивите след 4:3 над Локомотив (Сф)
Пропадането на Тотнъм продължава

  • 1 март 2026 | 18:10
  • 3981
  • 1

Вторият мач на Игор Тудор начело на Тотнъм не донесе нещо положително. "Шпорите" записаха четвърта поредна загуба, след като отстъпиха на Фулъм с 1:2. Те вече нямат победа в първенството в десет поредни срещи и са на четири точки от зоната на изпадащите. Единствената добра новина за тима е, че през уикенда всички отбори около тях също допуснаха загуби.

Фулъм имаше предимство през първото полувреме и стигна до ранен гол. Хари Уилсън откри резултата в седмата минута, въпреки че "шпорите" имаха претенции за нарушение на Раул Хименес срещу Раду Драгушин в наказателното поле. Алекс Иуоби удвои аванса на домакините с хубав удар след подаване на Уилсън. В края на първата част Калвин Баси можеше да реши мача, но направи голям пропуск.

"Котиджърс" имаха и други възможности преди почивката и в началото на втората част. Това остави съперника в мача и резервата Ричарлисън върна надеждите на Тотнъм в 66-ата минута. Бразилецът засече с глава центриране на Арчи Грей. Тимът на Тудор обаче не успя да се добере до точка и сега ще се надавя на нещо различно през седмицата, когато му предстои трето поредно лондонско дерби, този път срещу Кристъл Палас.

Снимки: Imago

