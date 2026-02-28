Популярни
Лийдс 0:1 Манчестър Сити, Семеньо откри резултата

Лийдс и Манчестър Сити играят при 0:1 в мач от 28-ия кръг на Премиър лийг.

Срещата започна с много енергична игра на йоркшърци. Още в третата минута Макс Аарънс успя да се измъкне отдясно и центрира към озовалия се напълно сам в отлична позиция Доминик Калвърт-Люин, но нападателят не успя да уцели вратата. Само трийсет секунди по-късно ново подаване от десния фланг свари отново неориентираната отбрана на гостите, но играч в бяло не успя да играе с топката. Нова грешка на “гражданите” в тази зона минута по-късно даде възможност на Джейдън Богъл да стреля, но уцели тялото на противник. Манчестър Сити отговори с пас в празно пространство, догонен от Антоан Семеньо, но изстрелът на крилото не уцели рамката на вратата.

Постепенно играчите на Манчестър Сити изнесоха случващото се в малко по-предни позиции. След около четвърт час игра отново Калвърт-Люин пое добре подаване в дълбочина, навлезе в наказателното поле и стреля, но отново кълбото премина покрай гредата. В тази минути много активната преса на Лийдс даваше отличен резултат. В 19-ата минута Илия Груев именно при такива действия извърши нарушение срещу Родри, довело до известно напрежение между него и испанеца. В средата на първата част отново Богел успя да се вклини в наказателното поле и пусна успореден пас по тревата, но Макс Аарънсън бе блокиран и не успя да отправи точен изстрел.

“Гражданите” ще търсят задължителен успех днес, който ще им позволи да намалят изоставането си от водача в класирането Арсенал само само две точки. От своя страна Илия Груев и компания има едва един успех в последните седмици в първенството, но записаха цели три равенства в последните си пет мача. Българинът е титуляр в днешния ден за “белите”. Йоркшърци се отдалечиха на шест точки от опасната зона и вече дишат малко по-спокойно в борбата за оставане в най-високото ниво на английския футбол и догодина.

Голямата изненада в състава на Манчестър Сити е отсъствието на Ерлинг Холанд. Норвежкият нападател получи лека контузия на тренировка през седмицата, но не бе внесена повече яснота около състоянието му. Въпреки това той отсъства на титулярния състав, а Райън Шерки, Омар Мармуш и Антоан Семеньо ще си партнират в предни позиции. Нико О’Райли пък ще бъде поставен в халфовата линия.

Българският национал Илия Груев отново е титуляр за Лийдс лед много силните си изяви за тима в последните седмици. Мениджърът на тима Даниел Фарке залага на същия състав, който постигна равенство преди седмица. Атаката на тима отново е водена от отлично представящия се през тази кампания Доминик Калвърт-Люин.

Снимки: Gettyimages

