Манчестър Юнайтед 0:1 Кристъл Палас, Лакора откри след корнер

Манчестър Юнайтед и Кристъл Палас играят при 0:1 в мач от 28-ия кръг на Премиър лийг. Максенс Лакроа (4') откри с глава в самото начало на двубоя.

Първата ситуация в срещата се откри пред гостите след центриране в наказателното поле, което достигна до Йорген Странд Ларсен, но ударът на норвежеца премина доста далеч от вратата. Само минута по-късно отново той опита да засече удар на Исмаила Сар, но топката отиде в корнер след рикошет. Последвалото изпълнение бе насочено към Максенс Лакроа, който тотално надигра Лени Йоро и необезпокояван с глава реализира за 0:1

“Червените дяволи” ще търсят задължителен успех, който ще ги изравни по точки с третия в подреждането Астън Вила и ще ги отдалечи на три точки от Челси и Ливърпул. Домакините продължават да се представят доста стабилно под ръководството на временния мениджър Майкъл Карик, който записа до момента пет победи и едно равенство. В началото на седмицата бе постигнат труден успех с минималното 1:0 като гост на Евертън. От своя страна “орлите” продължават с много колебливото си представяне в последните месеци и имат едва две победи в последните си пет мача в шампионата. Те записаха мъчен успех преди седмица като домакин на последния Уулвърхамптън и в момента заемат едва 13-ата позиция в класирането.

Голямата новина в състава на Манчестър Юнайтед е Бенямин Шешко, който получава шанс да стартира на върха на атаката на отбора. Словенецът демонстрира отлична форма в последно време и вкара три попадения в последните четири мача на своя тим, включително при успеха в понеделник над “карамелите”. Той заема мястото на Амад Диало, който пък остава на пейката. Шешко ще бъде подкрепян от по-задни позиции от Матеус Куня, капитанът Бруно Фернандеш и Брайън Мбемо, който заема приоритетната си позиция на фланга. Лени Йоро ще си партнира с Хари Магуайър е отбраната поради продължаващото отсъствие на Лисандро Мартинес.

The big man starts ✔️



🇸🇮 Benjamin Šeško replaces Amad in our only change from Monday night... — Manchester United (@ManUtd) March 1, 2026

Мениджърът на Кристъл Палас Оливър Гласнер прави три промени в своя тим в сравнение с тези, които започнаха срещу Уулвърхамптън. Привлеченият през януари Бренан Джонсън стартира на фланга, а Максенс Лакроа също е достатъчно възстановен от проблемите си, за да започне от първата минута. Адам Уортън, който е свързван с трансфер на “Олд Трафорд”, също е в халфовата линия, където ще си партнира с Уил Хюс.

In the Palace corner 👊 pic.twitter.com/fvBdk1Non1 — Crystal Palace F.C. (@CPFC) March 1, 2026

