Ливърпул 1:0 Уест Хам, ранен гол на Екитике

Ливърпул и Уест Хам играят при резултат 1:0 на “Анфийлд”. Юго Екитике откри резултата в петата минута.

Отборът на Арне Слот започна двубоя на висока скорост и бързо притисна съперника. Още в петата минута домакините стигнаха до гол. Центриране на Собослай бе избито от защитата на “чуковете”, но топката стигна до Гравенберх, който отлично намери Екитике и французинът откри резултата. За него това бе първи гол в първенството от около месец.

Арне Слот е направил само една промяна от победата над Нотингам преди седмица. Джо Гомес се завръща като десен краен бранител. Това означава, че Домикик Собослай се мести в центъра на терена, а Къртис Джоунс отива на резервната скамейка. Джереми Фримпонг е възстановен, но започва като резерва, а Флориан Виртц пропуска мача поради контузия. Нуно Еспирито Санто е заложил на същите 11, които направиха 0:0 срещу Борнемут.

The Reds to take on West Ham United 🔴 #LIVWHU — Liverpool FC (@LFC) February 28, 2026

Следвай ни:

Снимки: Imago