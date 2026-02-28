Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА ще опита да продължи серията си срещу предпоследния Септември – на живо със съставите
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Ливърпул 1:0 Уест Хам, ранен гол на Екитике

Ливърпул 1:0 Уест Хам, ранен гол на Екитике

  • 28 фев 2026 | 17:00
  • 1675
  • 0

Ливърпул и Уест Хам играят при резултат 1:0 на “Анфийлд”. Юго Екитике откри резултата в петата минута.

Отборът на Арне Слот започна двубоя на висока скорост и бързо притисна съперника. Още в петата минута домакините стигнаха до гол. Центриране на Собослай бе избито от защитата на “чуковете”, но топката стигна до Гравенберх, който отлично намери Екитике и французинът откри резултата. За него това бе първи гол в първенството от около месец.

Арне Слот е направил само една промяна от победата над Нотингам преди седмица. Джо Гомес се завръща като десен краен бранител. Това означава, че Домикик Собослай се мести в центъра на терена, а Къртис Джоунс отива на резервната скамейка. Джереми Фримпонг е възстановен, но започва като резерва, а Флориан Виртц пропуска мача поради контузия. Нуно Еспирито Санто е заложил на същите 11, които направиха 0:0 срещу Борнемут.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Барселона и Рашфорд са се разбрали за договор, каталунците ще платят исканата цена от Ман Юнайтед

Барселона и Рашфорд са се разбрали за договор, каталунците ще платят исканата цена от Ман Юнайтед

  • 28 фев 2026 | 15:35
  • 1823
  • 2
Бивш футболист на Барселона не успя да избяга навреме от Иран

Бивш футболист на Барселона не успя да избяга навреме от Иран

  • 28 фев 2026 | 14:59
  • 1758
  • 0
Защитник на Барселона получи специален подарък от Малдини

Защитник на Барселона получи специален подарък от Малдини

  • 28 фев 2026 | 14:47
  • 1388
  • 0
Баум не изключва възможността да продължи да води Аугсбург и догодина

Баум не изключва възможността да продължи да води Аугсбург и догодина

  • 28 фев 2026 | 14:25
  • 355
  • 0
Краев бележи, австралийският му тим громи

Краев бележи, австралийският му тим громи

  • 28 фев 2026 | 14:17
  • 577
  • 2
Гюндоган: Качеството на футбола страда, когато играчите не могат да се възстановят

Гюндоган: Качеството на футбола страда, когато играчите не могат да се възстановят

  • 28 фев 2026 | 14:12
  • 718
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Септември и ЦСКА, промени при "червените"

11-те на Септември и ЦСКА, промени при "червените"

  • 28 фев 2026 | 16:27
  • 8097
  • 22
Добруджа продължава да мечтае след обрат над Черно море

Добруджа продължава да мечтае след обрат над Черно море

  • 28 фев 2026 | 16:53
  • 15948
  • 35
Тити от Израел: Добре съм, важното е Левски утре да бие Локо (Сф)

Тити от Израел: Добре съм, важното е Левски утре да бие Локо (Сф)

  • 28 фев 2026 | 16:01
  • 7365
  • 14
Веласкес посочи силата на Локомотив (София) и заяви: Трябва да внимаваме със Спас Делев

Веласкес посочи силата на Локомотив (София) и заяви: Трябва да внимаваме със Спас Делев

  • 28 фев 2026 | 10:39
  • 14299
  • 40
Барселона - Виляреал (съставите)

Барселона - Виляреал (съставите)

  • 28 фев 2026 | 16:31
  • 884
  • 3