  3. Шампионът Ливърпул стартира с разгромна победа, Манчестър Сити даде заявка за силен сезон - това е обзорът на 1-ия кръг в Премиър лийг

Шампионът Ливърпул стартира с разгромна победа, Манчестър Сити даде заявка за силен сезон - това е обзорът на 1-ия кръг в Премиър лийг

Новият сезон в Премиър лийг стартира с 24 попадения и победи за големите фаворити за титлата - Ливърпул, Арсенал и Манчестър Сити. Шампионът от миналия сезон даде старта на кампанията на 15 август с убедителен успех с 4:2 над Борнемут. По веднъж в мача за мърсисайдци се разписаха Екитике, Гакпо, Киеза и Салах, а двете попадения за гостите реализира Семеньо.

Последваха пет двубоя от съботната програма. В ранния Астън Вила и Нюкасъл не успяха да си отбележат гол, а Нгойо получи директен червен картон.

Тотнъм, с новия си мениджър Томас Франк, започна силно сезона, след като записа класическа победа у дома над новака Бърнли с 3:0. Две от попаденията реализира Ричарлисон, който беше избран за основния човек в атаката на отбора, оставяйки Соланке на пейката. Другият гол за "шпорите" реализира Бренън Джонсън.

Голямата изненада на първия кръг поднесе новака Съндърланд, който изненадващо отнесе у дома Уест Хам с 3:0.

Брайтън изпусна трите точки буквално в последните секунди срещу Фулъм. О'Райли даде аванс на "чайките" в началните минути на второто полувреме, след като се разписа от дузпа, но буквално в самия край на мача централния нападател на гостите Муниз изравни и зарадва феновете на лондончани.

В късния съботен мач Манчестър Сити разгроми Уулвърхамптън като гост с 4:0 и оглави класирането, давайки сериозна заявка за титлата. Отлично в мача се включи новото попълнение Тижани Райндерс, който се отличи с гол и асистенция, головата машина на отбора Холанд вкара две от попаденията, а влезлият като резерва Шерки оформи крайния резултат в заключителните минути на двубоя.

Първите два мача от неделната програма бяха на двата полюса. В единия нямаше попадения. Челси изненада неприятно феновете си, след като не успя да вкара гол у дома на Кристъл Палас, а в другия Нотингам стартира ударно с 3:1 над Брентфорд. Ветеранът в атаката на домакините Крис Ууд реализира два от головете, един добави Ндойе, а почетното попадение за гостите реализира бившия нападател на Лудогорец Игор Тиаго, който се разписа от дузпа.

В късния неделен двубой Арсенал спечели дербито на кръга с минималното 1:0 като гост на Манчестър Юнайтед. Статистиката от мача бе изцяло в полза на "червените дяволи", а мениджъра на отбора Рубен Аморим каза след срещата, че играчите му са показали, че могат да победят всеки в Премиър лийг. Слаб двубой за Арсенал изигра новият нападател в отбора Виктор Гьокереш, който бе заменен от Кай Хавертц още в 60-ата минута. Отборът на Артета обаче отново показа, че е почти неотразим в отбрана и на противниците ще е трудно срещу здравата защита на отбора и солидния Давид Рая, който се отличи с прекрасни изяви срещу нападателите на Юнайтед.

Кръгът завърши в понеделник вечер, когато отборът на Лийдс победи с минималното 1:0 Евертън. Единственият гол падна в 84-ата минута и бе реализиран от дузпа от Нмека. Шест минути по-рано на терена се появи българският национал Илия Груев, който изглежда, че няма да е основен избор в дефанзивната част на халфовата линия за Даниел Фарке.

