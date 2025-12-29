Обзорът на 18-ия кръг в Премиър лийг: Лидерите с очаквани победи, Шаде блести за Брентфорд

18-ият кръг в Премиър лийг, който премина покрай коледните празници, ще се запомни с факта, че за първи път на "Боксинг дей" имаше един единствен двубой, а това подразни много от футболните фенове на Острова, защото традицията през годините повелява - празнични обяди и вечери с изобилие от футбол по телевизията. Този път единственият мач бе късният двубой между Манчестър Юнайтед и Нюкасъл, който завърши с минимален успех за домакините след великолепно попадение от воле с левия крак на бранителя Патрик Доргу. Победата качи "червените дяволи" до 6-ото място в класирането с 29 точки - на три от зона Шампионска лига.

Манчестър Сити записа очакван успех при визитата си на Нотингам, но този път героят за "гражданите" бе неочакван. Ерлинг Холанд не успя да се отчете, но пък съотборникът му Раян Шерки блесна с гол и аситенция при победата на Сити с 2:1. Това бе шести пореден успех за тима на Гуардиола в Премиър лийг и общо 8-и във всички турнири като се прибавят срещите с Кристъл Палас за Купата на Лигата на Англия и сблъсъкът с Реал (Мадрид) от Шампионска лига, в които Манчестър сити се наложи съответно с 3:0 и 2:1.

Мексиканският национал Раул Хименес донесе победата на Фулъм над Уест Хам като гост в лондонското дерби, след което започнаха и спекулациите за уволнението на мениджъра на "чуковете" Нуно Еспирито Санто. Уест Хам е в зоната на изпадащите с дефицит от 5 точки от спасителните места.

Ливърпул записа четвърта поредна победа във всички турнири, след като се наложи с 2:1 над абсолютния аутсайдер в шампионата Уулвърхамптън. Мачът ще се запомни с първия гол през сезона на германеца Флориан Вирц и с факта, че победата върна Ливърпул в топ 4 и зона Шампионска лига. Другото попадение за победителите бе дело на Райън Гравенберх малко повече от минута по-рано.

Бърнли и Евертън приключиха без попадения. Това бе единственият мач от 18-ия кръг на Премиър лийг, в който нямаше регистриран гол. В герой за домакините се превърна вратарят Мартин Дубравка, който имаше ключови спасявания.

Звездата на Кевин Шаде блесна при категоричната победа на тима му Брентфорд над Борнемут с 4:1. 24-годишният германец записа хеттрик, а за едното от попаденията му асистира бившият нападател на Лудогорец, притежаващ и български паспорт, Игор Тиаго.

Арсенал записа очакван, но не и лесен успех срещу Брайтън. Големият фаворит за титлата в Англия през този сезон спечели с 2:1. Гол на Йодегор и автогол на Рютер бяха достатъчни за успеха. За гостите се разписа Диего Гомес, а в заключителните минути на мача "чайките" оказаха натиск и можеха да вземат точка. Мачът ще се запомни и със завръщането в игра след травма на основния защитник в отбора Габриел Магаляеш. Той се появи на терена през втората част.

Изненадващият кандидат за титлата през този сезон, поне спрямо класиране, Астън Вила спечели визитата си на "Стамфорд Бридж" на Челси с 2:1, а големият герой за тима от Бирмингам бе Оли Уоткинс, който се появи от пейката и вкара и двата гола за успеха и пълния обрат. Преди това аванс на Челси даде Жоао Педро. След двубоя мениджърът на гостите Унай Емери продължи да скромничи като отрече, че тимът му ще е замесен в борбата за титлата, макар в момента Астън Вила да е само на 3 точки от първото място.

Съндърланд и Лийдс завършиха 1:1 в мач с две поделени полувремена. Домакините изиграха по-силно първите 45 минути и поведоха с красив гол на Симон Адингра, но още с началото на второто полувреме превърналият се в регулярен реализатор за отбора на Лийдс Доминик Калвърт-Люин изравни. Това беше неговото осмо попадение от началото на сезона.

19-годишният младок Арчи Грей реализира единственото попадение в мача между Кристъл Палас и Тотнъм. Бранителят на "шпорите" се възползва от асистенция на Ришарлисон. Бразилският национал реализира и две попадения в мача, но и двете бяха отменени след преглед с ВАР.

