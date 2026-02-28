Брентфорд измъкна победата срещу Бърнли в трилър със седем гола

Бърнли и Брентфорд направиха невероятно шоу на “Търф Моор”. Тимът на Кийт Андрюс спечели с 4:3 след големи драми. Гостите поведоха с 3:0 до 34-ата минута, но след три гола за техния съперник и след час игра се стигна до равенство. Брентфорд отбеляза победен гол в добавеното време, в което попадение на домакините бе отменено.

Бърнли, който отчаяно има нужда от точки, допусна лек гол в деветата минута. Микел Дамсгор бе оставен непокрит на далечната греда при ъглов удар и откри резултата. Домакините реагираха и застрашиха вратата на съперника, но в средата на първата част Игор Тиаго удвои аванса на Брентфорд с 18-ия си гол във Висшата лига за този сезон. Последваха нови положения пред вратата на Дубравка и Кевин Шаде се разписа в 34-ата минута.

Изглеждаше, че мачът е приключил. Автоголът на Майкъл Кайоде в края на първата част не попречи на феновете на домакините да изпратят отбора с освирквания на почивката. В 47-ата минута обаче Джейдън Антъни се разписа и надеждите се върнаха. След час игра резултатът стана 3:3 след удар с глава на Зайън Флеминг. Играчите на Брентфорд бяха в шок и бяха на ръба да получат нов гол. Резезравата Лесли Угочукву бе спрян от шпагат в последния момент, а в 78-ата минута попадение на домакините бе отменено поради засада.

Драмата в края бе пълна. В добавеното време Дамсгор отбеляза втория си гол в мача. Влезлият малко по-рано Ашли Барнс прати топката в мрежата в 98-ата минута, но голът бе отменен поради игра с ръка в началото на атаката.

