Астън Вила се срина срещу последния и даде шанс на преследвачите си

Астън Вила изигра много слаб мач при гостуването си на Уулвърхамптън и загуби с 0:2. Тимът на Унай Емери още веднъж показа, че не се намира в добра форма в последните седмици и трудно ще запази мястото си в топ 4 на Премиър лийг. Вила е на трета позиция с 51 точки, но Манчестър Юнайтед може да изравни бирмингамци още този уикенд, а Челси и Ливърпул също са близо.

Жоао Гомеш и Родриго Гомеш отбелязаха головете за едва втората победа на Уулвърхамптън през сезона. "Вълците" бележат сериозен игрови прогрес, но са на цели 14 точки от спасителната зона и едва ли вярват, че могат да запазят елитния си статут.

Първото полувреме на "Молиню" беше изключително скучно. Никой от съперниците не създаде чисто положение, а превъзходството на Астън Вила беше само териториално. Уулвърхамптън обаче се бранеше организирано и даде да се разбере, че няма да се даде без бой в дербито на Западен Мидландс.

През втората част се очакваше Вила да вдигне оборотите, но не се случи нищо подобно. Атаките на домакините бяха по-опасни и те заслужено поведоха в 61-вата минута. Точен беше Жоао Гомеш след отлична асистенция на Адам Армстронг и мощен шут, който се отклони от напречната греда, преди топката да спре в мрежата.

Унай Емери усили офанзивната линия на своя отбор с пускането на Тами Ейбрахам, а Леон Бейли и Рос Баркли се появиха в игра секунди преди гола. Гостите се настаниха в противниковата половина, но все нещо не им достигаше, за да изравнят. В добавеното време Жозе Са направи бляскаво спасяване, а негов съотборник изчисти от голлинията.

В заключителните секунди на мача Уулвърхамптън се възползва от открилите си свободни пространства и нокаутира гостите с втори гол. Негов автор стана резервата Родриго Гомеш.

Снимки: Gettyimages