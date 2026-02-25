Бивш съдия разгроми Винисиус: Сериен провокатор, който унижава, презира и генерира насилие

Хавиер Кастрили, бивш аржентински съдия, който участва на Световното първенство през 1998 г. във Франция, реагира на временното отстраняване на Джанлука Престиани заради предполагаем случай на расизъм срещу Винисиус Жуниор, като остро разкритикува УЕФА за решението и осъди „провокативното“ поведение на бразилеца.

„Този сериен провокатор унижава, презира, очерня, генерира насилие, защитен от безнаказаността, предоставена му от страхливи съдии, за да се превърне след това в жертва в защита, подхранвана от човешката глупост. Повярвайте в тази измислица на крайностите на woke културата“, написа бившият съдия в социалните мрежи, защитавайки своя сънародник.

„УЕФА отстрани Престиани? Без доказателства? Отсега нататък всеки може да обвинява без доказателства. Това е човешката специалност и нивото на деградация, което Европа преживява... Достигна и футбола“, заяви той. „Следвайки логиката, наложена от УЕФА, отсега нататък съдиите ще могат да изгонват от терена всеки играч, обвинен в обида на противник... Каква голяма глупост“, добави той.

„Две грешки на УЕФА: от една страна, налага санкции по презумпция, без обективни доказателства, а от друга, в контекста на фактите, защитава безнаказаността на подигравките, подбуждането към насилие, произтичащо от провокацията към публиката от страна на Винисиус. Ужасяващо и историческо“, заключи той относно случилото се.

Снимки: Imago