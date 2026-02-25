Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Бивш съдия разгроми Винисиус: Сериен провокатор, който унижава, презира и генерира насилие

Бивш съдия разгроми Винисиус: Сериен провокатор, който унижава, презира и генерира насилие

  • 25 фев 2026 | 04:29
  • 419
  • 0

Хавиер Кастрили, бивш аржентински съдия, който участва на Световното първенство през 1998 г. във Франция, реагира на временното отстраняване на Джанлука Престиани заради предполагаем случай на расизъм срещу Винисиус Жуниор, като остро разкритикува УЕФА за решението и осъди „провокативното“ поведение на бразилеца.

„Този сериен провокатор унижава, презира, очерня, генерира насилие, защитен от безнаказаността, предоставена му от страхливи съдии, за да се превърне след това в жертва в защита, подхранвана от човешката глупост. Повярвайте в тази измислица на крайностите на woke културата“, написа бившият съдия в социалните мрежи, защитавайки своя сънародник.

„УЕФА отстрани Престиани? Без доказателства? Отсега нататък всеки може да обвинява без доказателства. Това е човешката специалност и нивото на деградация, което Европа преживява... Достигна и футбола“, заяви той. „Следвайки логиката, наложена от УЕФА, отсега нататък съдиите ще могат да изгонват от терена всеки играч, обвинен в обида на противник... Каква голяма глупост“, добави той.

„Две грешки на УЕФА: от една страна, налага санкции по презумпция, без обективни доказателства, а от друга, в контекста на фактите, защитава безнаказаността на подигравките, подбуждането към насилие, произтичащо от провокацията към публиката от страна на Винисиус. Ужасяващо и историческо“, заключи той относно случилото се.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Треньорът на Бодьо/Глимт: Това не е чудо, а резултат от години упорита работа

Треньорът на Бодьо/Глимт: Това не е чудо, а резултат от години упорита работа

  • 25 фев 2026 | 03:32
  • 376
  • 1
Еди Хау: Общият резултат е фантастичен, но днешната победа е малко "куха"

Еди Хау: Общият резултат е фантастичен, но днешната победа е малко "куха"

  • 25 фев 2026 | 02:57
  • 438
  • 0
Каспер Юлманд: Постигнахме целта си без излишен риск

Каспер Юлманд: Постигнахме целта си без излишен риск

  • 25 фев 2026 | 02:33
  • 406
  • 0
Симеоне: Този Атлетико притежава бунтарски дух

Симеоне: Този Атлетико притежава бунтарски дух

  • 25 фев 2026 | 02:05
  • 493
  • 0
Киву: Интер не беше достатъчно конкурентен

Киву: Интер не беше достатъчно конкурентен

  • 25 фев 2026 | 00:59
  • 946
  • 2
Митов отново остана на пейката при равенство на Абърдийн

Митов отново остана на пейката при равенство на Абърдийн

  • 25 фев 2026 | 00:47
  • 430
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бомба! Лудогорец обяви Алберто Салидо

Бомба! Лудогорец обяви Алберто Салидо

  • 24 фев 2026 | 20:26
  • 36616
  • 177
Трансферният прозорец в България официално затвори

Трансферният прозорец в България официално затвори

  • 24 фев 2026 | 20:29
  • 80114
  • 87
Бодьо/Глимт нокаутира Интер и продължава да пише история!

Бодьо/Глимт нокаутира Интер и продължава да пише история!

  • 24 фев 2026 | 23:51
  • 18849
  • 64
Ясни са първите четири отбора, които прескочиха плейофния кръг в Шампионската лига

Ясни са първите четири отбора, които прескочиха плейофния кръг в Шампионската лига

  • 24 фев 2026 | 22:00
  • 47060
  • 6
Янтра прегази Етър в Габрово

Янтра прегази Етър в Габрово

  • 24 фев 2026 | 19:22
  • 18959
  • 17
Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

  • 24 фев 2026 | 16:07
  • 23466
  • 35