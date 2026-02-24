Изненада: Престиани и Моуриньо пристигнаха с Бенфика в Мадрид

Тимът на Бенфика пристигна в Мадрид преди утрешния реванш срещу Реал от плейофната фаза на Шампионската лига. Голямата новина е, че с групата на “лисабонските орли” пристигнаха Жозе Моуриньо и Джанлука Престиани, информира испанската преса. Аржентинецът се оказа в центъра на огромния скандал, разразил се преди седмица, свързан с евентуалния расистки скандал между него и Винисиус. “Лос бланкос” спечели с 1:0 на “Луж”, но в основна новина от двубоя се превърнаха твърденията на бразилеца, че е бил наречен “маймуна” от атакуващия полузащитник на домакините. Престиани вече бе наказан от УЕФА за “дискриминационно поведение”. Жозе Моурньо бе изгонен с червен картон от рефера на двубоя по време на същата ситуация, когато опита да говори с Винисиус и на свой ред се намеси в разправия с хора от щаба на Реал.

Въпреки наказанията си и предварителните прогнози, че няма да пътуват, Моуриньо и Престиани пристигнаха с Бенфика днес и утре ще бъдат на стадиона. Двамата дори не са били очаквани при пристигането си в хотел “Интерконтинентал”, където са отседнали хората от лисабонския гранд. Появата им предизвика изненада и у феновете, които посрещнаха “орлите”, но при появата на Престиани веднага започнаха да скандират по негов адрес.

Снимки: Gettyimages