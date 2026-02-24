Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бенфика
  3. Изненада: Престиани и Моуриньо пристигнаха с Бенфика в Мадрид

Изненада: Престиани и Моуриньо пристигнаха с Бенфика в Мадрид

  • 24 фев 2026 | 15:36
  • 590
  • 0

Тимът на Бенфика пристигна в Мадрид преди утрешния реванш срещу Реал от плейофната фаза на Шампионската лига. Голямата новина е, че с групата на “лисабонските орли” пристигнаха Жозе Моуриньо и Джанлука Престиани, информира испанската преса. Аржентинецът се оказа в центъра на огромния скандал, разразил се преди седмица, свързан с евентуалния расистки скандал между него и Винисиус. “Лос бланкос” спечели с 1:0 на “Луж”, но в основна новина от двубоя се превърнаха твърденията на бразилеца, че е бил наречен “маймуна” от атакуващия полузащитник на домакините. Престиани вече бе наказан от УЕФА за “дискриминационно поведение”. Жозе Моурньо бе изгонен с червен картон от рефера на двубоя по време на същата ситуация, когато опита да говори с Винисиус и на свой ред се намеси в разправия с хора от щаба на Реал.

Арбелоа: Мислим само за мача и победата, Винисиус е много мотивиран
Арбелоа: Мислим само за мача и победата, Винисиус е много мотивиран

Въпреки наказанията си и предварителните прогнози, че няма да пътуват, Моуриньо и Престиани пристигнаха с Бенфика днес и утре ще бъдат на стадиона. Двамата дори не са били очаквани при пристигането си в хотел “Интерконтинентал”, където са отседнали хората от лисабонския гранд. Появата им предизвика изненада и у феновете, които посрещнаха “орлите”, но при появата на Престиани веднага започнаха да скандират по негов адрес.

Джанлука Престиани обмисля да заведе дело срещу Винисиус и Килиан Мбапе
Джанлука Престиани обмисля да заведе дело срещу Винисиус и Килиан Мбапе
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Арбелоа: Мислим само за мача и победата, Винисиус е много мотивиран

Арбелоа: Мислим само за мача и победата, Винисиус е много мотивиран

  • 24 фев 2026 | 15:27
  • 1200
  • 1
Куртоа: Вярвам 100% на Вини

Куртоа: Вярвам 100% на Вини

  • 24 фев 2026 | 15:19
  • 1022
  • 0
Треньорът на Лион: Какво почувствах, когато Инфантино връчи на Тръмп наградата за мир на ФИФА? Срам

Треньорът на Лион: Какво почувствах, когато Инфантино връчи на Тръмп наградата за мир на ФИФА? Срам

  • 24 фев 2026 | 15:15
  • 804
  • 1
Фонт за Лапорта: С всеки ден все повече заприличва на Тръмп, търси си въображаеми врагове

Фонт за Лапорта: С всеки ден все повече заприличва на Тръмп, търси си въображаеми врагове

  • 24 фев 2026 | 14:45
  • 398
  • 0
Хакими ще бъде съден за изнасилване

Хакими ще бъде съден за изнасилване

  • 24 фев 2026 | 14:34
  • 2962
  • 5
Руи Коща: Ако Престиани беше расист, вече нямаше да е играч на Бенфика

Руи Коща: Ако Престиани беше расист, вече нямаше да е играч на Бенфика

  • 24 фев 2026 | 13:52
  • 737
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Завършват "Арена Варна" догодина, държавата дава 15 млн. евро

Завършват "Арена Варна" догодина, държавата дава 15 млн. евро

  • 24 фев 2026 | 15:59
  • 6830
  • 22
Трансферният прозорец в България затваря днес - бивши футболисти на Левски и ЦСКА 1948 си намериха отбори

Трансферният прозорец в България затваря днес - бивши футболисти на Левски и ЦСКА 1948 си намериха отбори

  • 24 фев 2026 | 14:45
  • 39776
  • 72
11-те на Янтра и Етър   

11-те на Янтра и Етър   

  • 24 фев 2026 | 16:50
  • 48
  • 0
Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

  • 24 фев 2026 | 07:55
  • 21070
  • 0
Лудогорец и трансферно разочарование на "орлите" стигнаха до КАС, ето кога е делото

Лудогорец и трансферно разочарование на "орлите" стигнаха до КАС, ето кога е делото

  • 24 фев 2026 | 14:32
  • 10011
  • 4
Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

  • 24 фев 2026 | 16:07
  • 3111
  • 2