Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бразилия
  3. Неймар с мигновена реакция на новината, че не е повикан за Бразилия

Неймар с мигновена реакция на новината, че не е повикан за Бразилия

  • 17 март 2026 | 09:39
Бразилската звезда Неймар не скри, че е разочарован от отсъствието си от националния отбор на Бразилия за приятелските мачове с Франция и Хърватия в края на месеца.

Селекционерът на тима Карло Анчелоти обяви списъка с играчи и в него не е 34-годишният нападател, който постоянно има проблеми с контузии в последните години. Неймар липсва от тима на Бразилия от сериозната си контузия на коляното през октомври 2023 година.

"Ще говоря, защото не искам да запазвам мълчание. Очевидно е, че съм разочарован и тъжен, че не бях извикан. Но оставам концентриран - ден след ден, тренировка след тренировка, мач след мач. Ще постигнем целта си, има и финален списък", коментира Неймар в социалните медии.

Финалният списък на Бразилия за Световното първенство ще бъде обявен на 19 май. Доготагава Неймар има да изиграе 10 мача със Сантос за първенство, два за Купата на Бразилия и евентуално за Копа Судамерикана. През 2026 той има четири мача и две попадения.

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

