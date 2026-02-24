Съотборник на Престиани: Ако е казал това, в което го обвиняват, не мога да го приема

Играчът на Бенфика Доди Лукебакио наруши мълчанието си по скандалта „Престиани-Винисиус“, който беляза първия мач от плейофите на Шампионската лига на „Ещадио да Луж“. В изявление за Pickx+Sports крилото на "орлите" заяви, че не се знае със сигурност какво „наистина е казал“ аржентинецът и се надява обвиненията на бразилеца да са „неверни“.

Изненада: Престиани и Моуриньо пристигнаха с Бенфика в Мадрид

„Говорил съм много по този въпрос с други хора в миналото, чудейки се как бих реагирал, ако се случи на мен, защото обикновено го преживяваме от разстояние…“, призна чернокожият Лукебакио по време на интервюто. „Вярно е, че хората говорят и спекулират, но в крайна сметка не знаем какво наистина е казал. Истина ли е, или е било преувеличение, за да се извлече полза от ситуацията? Мисля, че е възможно и Реал Мадрид да е искал да се възползва от това“, продължи той.

🚨 Benfica’s Dodi Lukebakio: “I just hope that Prestianni did not say that. Because if it's true, I will NOT accept it. I'm against injustice. All injustice deserves CONSEQUENCES.” pic.twitter.com/HAa768mkUO — Madrid Zone (@theMadridZone) February 24, 2026

„Единственото, на което се надявам, е това, което е казал, да е невярно. Защото, ако е истина, не мога да го приема. Аз съм против несправедливостите. И всяка несправедливост заслужава да си понесе последствията“, заяви белгиецът, в случай че разследването в крайна сметка изясни, че е имало расистка обида.

Трябва да се припомни, че въпреки временното си отстраняване от УЕФА, Джанлука Престиани пътува с останалата част от делегацията на Бенфика за Мадрид, където утре двата отбора ще се изправят отново един срещу друг.

