Столичен сблъсък за ценни точки в “Надежда“

  17 март 2026 | 08:26
Локомотив (София) и Септември се изправят един срещу друг в отложен двубой от 22-ия кръг на efbet Лига. Столичния сблъсък е от 18:00 часа на стадион „Локомотив“ и ще бъде ръководен от Станимир Тренчев.

„Железничарите“ продължават да редуват силни и слаби игри, като в последния кръг поделиха точките с отбора на Славия и към момента се намират на десетото място във временното класиране с 31 точки, на 4 от голямата цел поставена пред отбора – осмицата. След добрия старт под ръководството на Арангелов Септември влезе в негативна серия от три поредни загуби и се намира в опасната зона на 14-то то място с 21 пункта.

Локо (София) и Славия не успяха да решат дербито
Септемврийци няма да могат да разчитат за двубоя на Валон Хамдиу, който получи директен червен картон в двубоя срещу Локомотив (Пловдив). В началото на седмицата към Септември се присъедини доскорошния шеф на ДЮШ на Добруджа Венцислав Желев, който ще бъде треньор и отговорник на подготвителните групи.

Доскорошен шеф на Добруджа почна в Септември (Сф)
За Локомотив (София) под въпрос за двубоя е едно от последните нови попълнения Адил Тауи. Столичните за „железничари“ имаха повод за радост в началото на седмицата след като Доминик Янков и Мартин Величков получиха повиквателни за националния отбор на България.

Димитров викна капитана на Левски и четирима дебютанти за Индонезия, няма никой от Лудогорец
В двубоя през есента между двата отбора Септември спечели с минималното 1:0 след гол на Никола Фонтен.

