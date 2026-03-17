Арсенал и Байер решват всичко днес

Арсенал и Байер (Леверкузен) излизат в реванш от 1/8-финалите в Шампионската лига. Първият мач в Германия завърши при равенство 1:1 и сега предстои всичко да се изясни на "Емиратс" в днешния 17-и март (вторник), като първият съдийски сигнал е насрочен за 22:00 часа българско време.

Арсенал демонстрира отлична форма в последните си пет мача с четири победи и едно равенство. "Топчиите" победиха Евертън с 2:0 в последния си мач от Премиър лийг на 14.03.2026 г. Лондончани постигнаха и победа с 2:1 като гост срещу Мансфийлд в мач от ФА Къп (07.03.2026), както и успех с 1:0 срещу Брайтън (04.03.2026) и 2:1 срещу Челси (01.03.2026) в Премиър лийг.

Байер Леверкузен, от своя страна, записа четири равенства и една победа в последните си пет мача. Германският тим завърши 1:1 с Байерн Мюнхен в Бундеслига (14.03.2026), 1:1 с Арсенал в Шампионска лига (11.03.2026), 3:3 с Фрайбург (07.03.2026) и 1:1 с Майнц 05 (28.02.2026) в Бундеслига. Единствената им победа дойде срещу Хамбургер ШФ с 1:0 (04.03.2026).

В историята на двубоите между Арсенал и Байер Леверкузен има общо четири срещи, като балансът е в полза на английския тим. Арсенал има две победи и две равенства срещу германския отбор. Последната им среща се състоя съвсем наскоро - на 11 март 2026 г. в мач от Шампионска лига, който завърши 1:1 на стадиона на Байер Леверкузен. Преди това, през август 2024 г., Арсенал постигна убедителна победа с 4:1 в контролна среща. Интересно е, че двата отбора имат история и в Шампионска лига от 2002 г., когато отново се срещнаха в два мача - първият завърши 1:1 в Леверкузен, а вторият донесе категорична победа за Арсенал с 4:1 в Лондон. Забележително е, че и двата мача на Арсенал като домакин срещу Байер са завършили с идентичен резултат 4:1.

Габриел Мартинели се очертава като ключова фигура за Арсенал в предстоящия двубой. Бразилският крилен нападател демонстрира впечатляваща форма през сезона, като неговата скорост и технически умения създават постоянни проблеми за противниковите защити. Мартинели е особено ефективен в домакинските мачове на "Емиратс", където често успява да се разписва. В първата среща срещу Байер Леверкузен, той беше сред най-активните играчи на терена, създавайки няколко голови положения. За Байер Леверкузен, Алейш Гарсия се очертава като основен двигател в средата на терена. Испанският полузащитник е сърцето на играта на германския тим, диктувайки темпото и организирайки атаките. Неговите точни подавания и визия за играта са ключови за офанзивните действия на Байер. В първия мач срещу Арсенал, Гарсия успя да неутрализира част от атаките на лондончани чрез умелото си позициониране и тактическа дисциплина. Способността му да задържа топката под напрежение ще бъде от решаващо значение за шансовете на Байер да постигне положителен резултат на "Емиратс".