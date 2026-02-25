Реал Мадрид и Бенфика обещават нови вълнения в реванша на "Бернабеу"

Реал Мадрид и Бенфика ще се изправят един срещу друг в мач-реванш от Шампионска лига на 25 февруари 2026 г. Двубоят ще започне в 22:00 часа на стадион "Сантиаго Бернабеу" в Мадрид. Срещата ще бъде ръководена от словенския рефер Славко Винчич, който ще има отговорната задача да следи за спазването на правилата в този важен европейски сблъсък. "Белият балет" спечели с 1:0 на "Луш" и сега ще довършва започнатото.

Първият мач бе белязан от сериозно напрежение, което продължи и в седмицата след него. Причината за това бе расисткият скандал между Винисиус Жуниор и Джанлука Престиани. Скандалът избухна в 50-ата минута, веднага след като Винисиус Жуниор отбеляза единствения гол. Бразилецът отпразнува попадението с танц пред феновете на Бенфика, за което получи жълт картон. Последва обаче остър сблъсък с младия аржентинец от Бенфика – Джанлука Престиани. Винисиус веднага сигнализира на рефера Франсоа Летесие, че е бил наречен „маймуна“ от своя съперник. Мачът беше прекъснат за близо 11 минути, през които играчите на Реал първоначално отказаха да продължат и дори се насочиха към съблекалните в знак на солидарност със своя съотборник. Все пак срещата се доигра, но този момент бе обект на много коментари от двата клуба, а накрая УЕФА реши да накаже Престиани, който няма да играе в реванша днес.

Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

Сега предстои да видим дали напрежението ще се пренесе и днес на "Бернабеу". Още повече, че гостите няма какво да губят и ще излязат пределно мобилизирани да търсят обрат. Те вече показаха, че знаят как да побеждават Реал в мача от последния кръг на груповата фаза, когато се наложиха с 4:2. Сега обаче залогът е различен, а и мадридчани ще имат и домакинското предимство на своя страна.

Реал Мадрид идва след изненадваща загуба с 1:2 от Осасуна в Ла Лига на 21.02.2026 г. Преди това обаче "кралският клуб" записа четири последователни победи - срещу Бенфика с 1:0 в Шампионска лига (17.02.2026 г.), Реал Сосиедад с 4:1 в Ла Лига (14.02.2026 г.), Валенсия с 2:0 като гост (08.02.2026 г.) и Райо Валекано с 2:1 (01.02.2026 г.).

Бенфика, от своя страна, също се представя силно в последните си мачове с три победи, едно равенство и една загуба. "Орлите" разгромиха АФС с 3:0 в португалската лига (21.02.2026 г.), загубиха от Реал Мадрид с 0:1 в Шампионска лига (17.02.2026 г.), победиха Санта Клара с 2:1 (13.02.2026 г.) и Алверка с 2:1 (08.02.2026 г.), а преди това завършиха 0:0 с Тондела (01.02.2026 г.).

В последните им срещи двата отбора имат по една победа. Най-скорошният им двубой беше на 17 февруари 2026 г., когато Реал Мадрид победи Бенфика с 0:1 като гост в мач от Шампионска лига. Преди това, на 28 януари 2026 г., португалският тим изненада "белия балет" с убедителна победа от 4:2, също в рамките на Шампионска лига. В общата стаистика между двата клуба всъщност предимството е за португалците с 3 успеха и 2 поражения, така че е рано да бъдат отписвани.

Алваро Арбелоа има сериозни липси, с които да се справя – Джуд Белингам и Едер Милитао остават извън строя заради травми, а Родриго е наказан. Под сериозен въпрос е и участието на централния защитник Дийн Хаусен, който страда от мускулен дискомфорт. Големият отсъсващ обаче ще бъде нападателят Килиан Мбапе, който отпадна в последния момент. Добрата новина е завръщането на Раул Асенсио, който изтърпя своето наказание и е готов да се завърне в центъра на отбраната

Бенфика пристига в Мадрид в ролята на аутсайдер, но с амбицията да сътвори изненада. „Орлите“ ще бъдат без своя треньор Жозе Моуриньо на скамейката, тъй като той получи червен картон в първия мач. Още по-тежка е липсата на крилото Джанлука Престиани, който бе временно отстранен от УЕФА заради инцидента с Винисиус. Леандро Барейро също отпада от сметките, а Николас Отаменди ще виси до последно.

Победителят от този нажежен до червено сблъсък ще продължи към осминафиналите, но въпросът е дали футболът ще успее да надделее над скандалите, или напрежението от Лисабон ще се пренесе и на испанска земя.