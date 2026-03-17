  Давид Силва назова какво му трябва на Манчестър Сити в реванша

Давид Силва назова какво му трябва на Манчестър Сити в реванша

  • 17 март 2026 | 05:58
Давид Силва назова какво му трябва на Манчестър Сити в реванша

Бившият футболист на Манчестър Сити - Давид Силва, сподели мнението си от какво се нуждаят “гражданите” в ответния 1/8-финален двубой от Шампионската лига срещу Реал Мадрид. “Небесносините” загубиха първия мач на “Сантиаго Бернабеу” в Мадрид с 0:3 преди седмица и сега се нуждаят от истинско чудо, за да елиминират “кралете”.

Валверде върна великите европейски вечери на Реал Мадрид
Валверде върна великите европейски вечери на Реал Мадрид

“Всички разбираме, че Реал Мадрид се завръща в Шампионската лига, въпреки че не се представят най-добре в първенството в сравнение с предишни сезони. Всички очакваха Сити да постигне по-добър резултат като гост, но те все още имат реванша. Да се ​​надяваме, че ще успеят да отбележат ранен гол и да се върнат в играта.

Арбелоа: Искам да видя онзи Реал Мадрид от първия мач
Арбелоа: Искам да видя онзи Реал Мадрид от първия мач

Ако Сити окаже натиск в началните минути и отбележи, ще се върнат в играта. Дали Реал може да издържи първите 25 минути без да допусне гол е друг въпрос. Ако това се случи, играта ще се успокои, но ако допуснат гол, ще имат проблеми”, каза Силва.

Гуардиола: Нямам конкретен план, но знам, че можем да направим този обрат
Гуардиола: Нямам конкретен план, но знам, че можем да направим този обрат

Срещата-реванш от 1/8-финалите в Шампионската лига между Манчестър Сити и Реал Мадрид е в днешния 17-и март (вторник), а първият съдийски сигнал на стадион “Етихад” ще прозвучи в 22:00 часа българско време.

Още от Футбол свят

Анчелоти е уверен в удължаването на договора си и каза защо не иска Неймар

Анчелоти е уверен в удължаването на договора си и каза защо не иска Неймар

  • 17 март 2026 | 03:58
  • 4983
  • 3
Николов и Попов резерви при загуба на Корона

Николов и Попов резерви при загуба на Корона

  • 17 март 2026 | 01:16
  • 642
  • 0
Райо изтръгна точката от Леванте в добавеното време

Райо изтръгна точката от Леванте в добавеното време

  • 17 март 2026 | 00:50
  • 734
  • 0
Игор Тиаго отпразнува повиквателната с гол, но Брентфорд допусна частичен обрат срещу Уулвс

Игор Тиаго отпразнува повиквателната с гол, но Брентфорд допусна частичен обрат срещу Уулвс

  • 17 март 2026 | 00:29
  • 6680
  • 3
Фиорентина остана над чертата след бой по пропадащия Кремонезе

Фиорентина остана над чертата след бой по пропадащия Кремонезе

  • 16 март 2026 | 23:51
  • 3146
  • 0
Канада показа екипите, с които ще играе на домакинския Мондиал 2026

Канада показа екипите, с които ще играе на домакинския Мондиал 2026

  • 16 март 2026 | 21:52
  • 2914
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Столичен сблъсък за ценни точки в “Надежда“

Столичен сблъсък за ценни точки в “Надежда“

  • 17 март 2026 | 08:26
  • 275
  • 0
Застреляха шеф на български футболен клуб

Застреляха шеф на български футболен клуб

  • 16 март 2026 | 17:05
  • 95115
  • 94
Има ли воля Спортинг за велик обрат или мечтите на Бодьо ще се превърнат в реалност?

Има ли воля Спортинг за велик обрат или мечтите на Бодьо ще се превърнат в реалност?

  • 17 март 2026 | 06:29
  • 1185
  • 0
Бившата лудогорска перла Игор Тиаго с повиквателна от Анчелоти, Неймар няма да играе за Бразилия

Бившата лудогорска перла Игор Тиаго с повиквателна от Анчелоти, Неймар няма да играе за Бразилия

  • 16 март 2026 | 21:27
  • 12951
  • 20
Червен картон не успя да сломи духа на Арда срещу 11 от Добруджа

Червен картон не успя да сломи духа на Арда срещу 11 от Добруджа

  • 16 март 2026 | 19:54
  • 21426
  • 27
"Вабанк": Ще стигне ли ЦСКА до Европа

"Вабанк": Ще стигне ли ЦСКА до Европа

  • 16 март 2026 | 16:58
  • 11876
  • 38